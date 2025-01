https://noticiaslatam.lat/20250121/es-viable-que-espana-se-instituya-como-lider-europeo-para-enfrentar-la-amenaza-del-trumpismo-1160642929.html

¿Es viable que España se instituya como líder europeo para enfrentar la "amenaza" del trumpismo?

¿Es viable que España se instituya como líder europeo para enfrentar la "amenaza" del trumpismo?

Sputnik Mundo

Pedro Sánchez trata de liderar una oposición europea de espíritu socialdemócrata frente al nuevo poder en Washington y busca que España sea la "referencia" en... 21.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-21T17:23+0000

2025-01-21T17:23+0000

2025-01-21T17:23+0000

españa

🌍 europa

💬 opinión y análisis

política

seguridad

pedro sánchez

donald trump

giorgia meloni

eeuu

partido socialista obrero español (psoe)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/02/1156568324_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_9498168891e389ed2893d88fd8641faf.jpg

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, busca erigirse como uno de los puntales en Europa en la contención de las políticas del flamante mandatario de EEUU, Donald Trump, y uno de sus principales contrapesos a nivel ideológico. En su defensa y promoción de la socialdemocracia, Sánchez también busca posicionar a España como referente internacional ante la "amenaza" de lo que él denomina la "internacional ultraderechista"."Esperamos trabajar con la nueva Administración de Estados Unidos para fortalecer la relación estratégica entre nuestros países y abordar desafíos globales comunes", escribió Sánchez en la red social X en su mensaje de felicitación a Trump por su investidura. Pero en días anteriores, en sendos actos públicos, el jefe del Gobierno español acudió a referencias implícitas para advertir de las "amenazas" que entraña el nuevo poder en EEUU.En la víspera de la ceremonia de asunción en el Capitolio, durante el acto de clausura del congreso regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Extremadura, Sánchez defendió el poder de cada voto en democracia en oposición a los "algoritmos amañados que propagan desinformación y bulos para crear desafección entre la ciudadanía, confundirla y que dejen de creer en la democracia", en clara alusión al magnate estadounidense Elon Musk y a su apoyo brindado a Trump.Y el mismo día 20, en el transcurso de un acto en Madrid sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, Sánchez habló de la "tecnocasta de Silicon Valley" que "está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental".En un momento en el que Trump ya ha perfilado parte de su política exterior y económica con el anuncio de medidas proteccionistas y diversas exhortaciones a aumentar el gasto militar en la OTAN, las discrepancias que muestren países como España pueden agravar el riesgo de fricción en puntos candentes de la relación bilateral, más aún si se manifiestan como oponentes ideológicos.Aparte de la imposición de aranceles a las exportaciones españolas a EEUU, otros puntos susceptibles de fricción son el trato de favor a Marruecos como socio prioritario de Washington en la región del Magreb en detrimento de los intereses de Madrid, o las posibles multas a España por parte de la Comisión Federal Marítima de EEUU por denegar la escala en puertos españoles a buques estadounidenses cargados de armamentos para Israel.Convencido de la historicidad del momento, Sánchez entiende que España, fruto de la aplicación de políticas socialdemócratas, representa en la actualidad un modelo exitoso de crecimiento económico bajo criterios de sostenibilidad, por lo que el país es una "referencia" y "fuente de inspiración" a ojos de "muchísimos progresistas" en el exterior. Tales palabras confrontan una realidad en la que las predilecciones de Trump en la UE se decantan por los Gobiernos de Giorgia Meloni en Italia y Viktor Orban en Hungría.¿Choque, debilidad o pragmatismo?Cabe preguntarse si la determinación dialéctica de Pedro Sánchez justo cuando Trump asume el poder en EEUU atiende a una posición genuina e incluso de fuerza, o si, por el contrario, se debe a un cálculo de oportunismo político."España carece de la menor capacidad de operar de manera independiente", asegura a Sputnik José Manjón, historiador y analista del Instituto Español de Geopolítica, que valora la actitud de Sánchez como un discurso más parecido a una "fanfarronada" donde solo "sus adeptos" pueden ser sus destinatarios, dada la naturaleza gregaria de Madrid y otras capitales europeas respecto a Washington.En una situación en la que buena parte de la política exterior de Trump podría asemejarse a una suerte de venganza contra el espectro de dirigentes europeos que le han denostado, la postura de Sánchez atiende también a un emplazamiento defensivo. "Los políticos europeos apostaron por [la exvicepresidenta de EEUU] Kamala Harris y por [expresidente de EEUU, Joe] Biden, pero perdieron. Ahora les toca pagar. Y se están preparando para ello", afirma Manjón sobre este punto.En el actual contexto de división en el seno de la UE, la posición que parece encabezar Sánchez, ¿es también un signo de la debilidad de Europa?A su juicio, el conflicto en Ucrania suscitó el intento de una ulterior vertebración de la UE mediante una posición común al respecto, pero su articulación "ha devenido en una mayor dependencia de EEUU". El resultado es que ahora Trump podría aprovechar la coyuntura para debilitar aún más al club comunitario."La toma del poder de Trump puede explotar esta dependencia europea creciente en una dirección desintegradora. Y en este contexto, el papel del Gobierno español es pura retórica, pues carece de alianzas claras para hacer emerger una posición que confronte con el seguidismo trumpista de Meloni", afirma Prieto.Fricciones y compensacionesLas diferencias de enfoque con Washington, que ahora se magnifican, son muchas. Por ejemplo, el reconocimiento del Estado palestino junto con varios países de la UE es un aspecto de la política exterior española que diverge de los planteamientos para con Oriente Medio de la nueva Administración estadounidense, que no admitirá la celebración en Madrid de una conferencia de paz para estipular la convivencia de los Estados palestino y hebreo.Y a la vista de las dificultades para aprobar nuevos presupuestos generales del Estado, el incremento del gasto militar solicitado tanto por Trump como por el secretario general de la OTAN es casi una quimera para España, donde Sánchez afirma que hay "prioridades más urgentes que atender" y la seguridad "va mucho más allá del gasto en Defensa".Con todo, España sigue cooperando con la estrategia militar de los EEUU en Europa. La reciente ampliación de la base naval estadounidense en Rota, al sur del país, permitirá a la Armada estadounidense situar allí un sexto destructor y reforzar el escudo antimisiles que opera para el sur del continente europeo. Washington no tiene quejas en este aspecto con Madrid, que incluso podría mitigar las demandas militares de Trump adquiriendo un mayor volumen de sistemas de armas para sus propias FFAA. Por ejemplo, cazas F-35 de quinta generación para sustituir sus envejecidos F-18 y Harrier.Los compromisos adquiridos y una situación en la que España sigue acumulando obediencia debida a EEUU, pueden mitigar las fricciones dialécticas. Sánchez es consciente de que en este momento histórico se halla en el "bando perdedor" y que no goza del "agrado" de Washington, recuerda Manjón, que reduce el calado de cualquier determinación de Sánchez en el ámbito internacional con solo atender a la trayectoria histórica de su política exterior y de defensa."Su acción política internacional ha sido siempre la de un fiel y obediente vasallo de Washington", subraya.Cabe preguntarse si la aparente pugna que Pedro Sánchez sostendrá en su relación con EEUU podrá ser aprovechada en clave doméstica, en tanto que la aparición de un "oponente externo" siempre puede dar réditos a nivel nacional frente a la oposición política. Para Prieto, tal opción es factible.

https://noticiaslatam.lat/20250121/trump-esta-en-la-casa-blanca-que-cambiara-en-el-mundo-con-su-llegada-1160634824.html

https://noticiaslatam.lat/20250120/alemania-debe-seguir-una-politica-independiente-de-eeuu-ante-la-llegada-de-trump-al-poder-1160617507.html

eeuu

🌎 américa

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Yarisley Urrutia

Yarisley Urrutia

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Yarisley Urrutia

🌍 europa, 💬 opinión y análisis, política, seguridad, pedro sánchez, donald trump, giorgia meloni, eeuu, partido socialista obrero español (psoe), otan, 🌎 américa, aranceles, gastos militares, base naval de rota, palestina