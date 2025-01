https://noticiaslatam.lat/20250121/hay-un-oceano-entre-nosotros-trump-critica-el-mayor-gasto-de-eeuu-en-ucrania-frente-al-de-la-otan-1160634786.html

"Hay un océano entre nosotros": Trump critica el mayor gasto de EEUU en Ucrania frente al de la OTAN

"Hay un océano entre nosotros": Trump critica el mayor gasto de EEUU en Ucrania frente al de la OTAN

Estados Unidos ha gastado 200.000 millones de dólares más en apoyar a Ucrania que los demás miembros de la OTAN, aseguró el presidente estadounidense, Donald... 21.01.2025, Sputnik Mundo

Según el mandatario, este dato parece "ridículo" porque el conflicto ucraniano afecta más a los países europeos miembros de ese bloque bélico que a Estados Unidos. "Hay un océano entre nosotros y hemos gastado más en Ucrania que la OTAN", denunció al respecto. En su opinión, son los Estados del bloque los que necesitan a Washington, y no al revés. En particular, el presidente estadounidense destacó la contribución de España, afirmando que el gasto de Madrid es "muy bajo". Como consecuencia, continuó, "la OTAN tiene que pagar más fondos y tendría que igualar la balanza".Al ser preguntado por la situación en la zona del conflicto en Ucrania en el contexto de su promesa de resolverlo "en 24 horas", Trump respondió que "solo ha pasado medio día, tengo otro medio día, y queremos conseguirlo". "Vamos a intentar hacerlo lo antes posible. La guerra entre Ucrania y Rusia nunca habría empezado si yo fuera el presidente", concluyó, citado por el medio The Economic Times.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Durante su campaña electoral, el republicano y representantes de su equipo criticaron repetidamente al expresidente estadounidense Joe Biden (2021-2025) por haber propiciado el conflicto armado a gran escala en Ucrania y la ayuda incontrolada a Kiev, y se declararon partidarios de una pronta resolución del conflicto. Por su parte, Moscú ha indicado en repetidas ocasiones que no rechaza las negociaciones de paz sobre Ucrania, pero con las autoridades legítimas de ese país y teniendo en cuenta las realidades en la línea del frente, así como la voluntad de los habitantes de las antiguas regiones ucranianas que eligieron la reunificación con Rusia durante los referendos correspondientes.

