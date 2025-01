https://noticiaslatam.lat/20250116/la-otan-pide-mas-gasto-militar-y-menos-estado-del-bienestar-puede-resistirse-espana-1160502713.html

La OTAN pide más gasto militar y menos estado del bienestar: ¿puede resistirse España?

Las exhortaciones para incrementar el gasto militar de los países de la UE son cada vez más incisivas. La cifra del 2% del PIB para los miembros de la OTAN, comprometida desde la cumbre de la alianza en Madrid en 2022, queda ya obsoleta. Se vislumbra un horizonte de gasto muy superior y a cuenta de recortar las partidas en servicios sociales y sanitarios.El 13 de enero, durante su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Europarlamento en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofreció una visión de conjunto sobre la prioridad para la alianza de incrementar el presupuesto militar y la producción de armamentos. La meta del 2% "no es ni de lejos suficiente", dijo Rutte, que señaló a renglón seguido la necesidad de gastar "bastante más"."Por término medio, los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de su renta nacional en pensiones, sanidad y sistemas de seguridad social, y nosotros solo necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para reforzar mucho más la defensa", aseguró.Esa supuesta "pequeña fracción" servirá para aumentar "rápidamente" la producción de "buques de guerra, tanques, aviones, municiones, satélites y aviones no tripulados". Tal incremento, según Rutte, supuestamente garantizará la seguridad del club atlántico a cinco años vista."Rutte identifica a Rusia como amenaza y la vicesecretaria general [Radmila Shekerinska] dice, literalmente, que hay que empezar a tener mentalidad de guerra", explica a Sputnik Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en el CEU San Pablo de Madrid, que señala que la vía elegida por la OTAN es una dinámica que apuesta por el conflicto como "principal instrumento" en las relaciones internacionales.No obstante, recuerda este docente universitario, la retórica de Rutte atiende también a la pervivencia de su negociado. "Una manera que tiene la OTAN de garantizarse su existencia es garantizar que va a haber guerra", afirma, sin excluir que las exhortaciones a un mayor gasto atiendan a los propios fines propagandísticos de la alianza en un momento en el que Trump es reticente a sostener la mayor parte de ese gasto.Pese a los compromisos adoptados, hay grandes diferencias en torno a su cumplimiento. Descontando la aportación de EEUU, el gasto promedio en defensa de los miembros de la OTAN es del 1,8% (con EEUU, la cifra llega al 2,54%). Por países, según cifras de la organización, Polonia dedica casi el 4% de su PIB a gastos militares y EEUU el 3,2%. Francia y Alemania rebasan por poco el 2%. En las antípodas, figuran Luxemburgo (1,01%), Bélgica (1,21%) y la propia España, que no llega al 1,3%. En total, de los 32 miembros de la OTAN, ocho de ellos aún no llegan a la cota exigida.Un objetivo cambianteLas continuas menciones de la OTAN a seguir incrementando el gasto, cuyo horizonte se vislumbra por encima del 3%, quedan reducidas a la categoría de anécdota en comparación con los comentarios de Donald Trump antes de asumir la presidencia de EEUU, pues habla incluso de un 5%. Tales cifras supondrían un terremoto presupuestario en muchos países.Para España, la cuestión es peliaguda. El Gobierno de Pedro Sánchez subraya que el "incremento progresivo" del gasto militar está garantizado, tal y como manifestó su ministra de Defensa, Margarita Robles, durante los actos de la Pascua Militar del 6 de enero, y también durante la reunión del Grupo de Contacto en Rammstein el día 9. Pero el Ejecutivo no pudo aprobar los presupuestos generales del Estado por segundo año consecutivo. Esto significa que, al no contemplarse nuevas partidas, habrá de recurrirse a la vía extraordinaria para cualquier aumento. Apenas 24 horas después de la intervención de Rutte en el Europarlamento, Pedro Sánchez expresó su oposición a una "deriva militarista" que pueda involucrar al país en una "carrera armamentística". Cabe preguntarse si las discrepancias de Sánchez están motivadas por la falta de presupuestos, por la necesidad de seguir equilibrando los buenos datos macroeconómicos de la economía española o por una combinación de ambas. La seguridad ante el cambio climático y la acción para combatir sus efectos es lo que en realidad "demanda la sociedad española", dijo, en contraposición a los llamados a aumentar el gasto militar en detrimento de otras partidas.¿España se resiste?Esta dualidad en las declaraciones de intenciones, aparentemente contradictoria, es un terreno en el que el presidente español no se desenvuelve mal. Tiene la capacidad de conjugar posiciones dispares."Sánchez es un camaleón político", recuerda a Sputnik el politólogo y autor Pedro Costa Morata, por lo que "no sería extraño" que cambiara de opinión en próximas fechas. Sánchez deberá limar el criterio al respecto con sus ministros de Defensa y Exteriores, pero la situación en la propia OTAN puede cambiar con la nueva presidencia de Donald Trump.La comprensión de que la suerte está echada en Ucrania y que los nuevos paquetes de ayuda militar no cambiarán sustancialmente nada, puede llevar también al convencimiento de que un incremento exorbitado de los presupuestos de defensa no tiene sentido. Rutte ya pide recortar pensiones y gasto sanitario y social, pero hay países cuyos sistemas sanitarios y sociales adolecen ya de por sí de diversos problemas.Es el caso de España, donde según un informe del Ministerio de Sanidad se observa un déficit en el país de 100.000 enfermeras, un gremio afectado de problemas laborales y que sufre especialmente la saturación asistencial en hospitales y centros de salud. En este sentido, las reticencias ante nuevos incrementos del gasto militar no sorprenden. Un aumento drástico a costa del estado del bienestar, como el propuesto por Rutte, podría originar críticas en el seno de varios países, un terreno abonado para alimentar diferencias de criterio, especialmente si Trump exige un gasto aún mayor.Con todo, el sentido político de la ubicuidad que caracteriza a Sánchez resta rotundidad a sus reticencias. Así lo cree Antonio Alonso, para quien lo expresado por el presidente del Gobierno español "puede significar muchas cosas y nada" al mismo tiempo.La prueba de que España llevará a fin tal compromiso, a juicio de Alonso, es que es un compromiso "globalista", en el sentido de que Sánchez solo asumió "lo que decidieron otros líderes europeos y ya aprobó toda la OTAN". Siendo entonces esta decisión una política dictada desde Bruselas (en tanto que sede tanto de la UE como de la OTAN), España acabará invirtiendo en defensa dinero requisado a otras partidas. "Las palabras de Sánchez se las terminará llevando el viento", concluye.

