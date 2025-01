https://noticiaslatam.lat/20250122/sheinbaum-asegura-que-hay-unidad-en-america-latina-frente-a-las-amenazas-de-trump-1160671065.html

Sheinbaum asegura que hay unidad en América Latina frente a las amenazas de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hay unidad entre los países de América Latina, esto frente a las amenazas que el nuevo mandatario... 22.01.2025, Sputnik Mundo

Prueba de ello, ahondó la mandataria mexicana, es su solidaridad con Panamá en las tensiones con EEUU por su canal. "Nuestro apoyo siempre a Panamá y al Gobierno [panameño]", refirió.Sin embargo, Sheinbaum hizo énfasis en que la misión de su Administración es velar por el bienestar de los mexicanos."Nuestro objetivo fundamental es el bienestar del pueblo de México. Esa es la responsabilidad de la presidenta. Nos comunicamos con los Gobiernos del mundo, en particular de América Latina. Pero estoy concentrada con el equipo en alcanzar un acuerdo con EEUU en diferentes temas (...) hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero el interés es esencial", subrayó.Entre sus primeras declaraciones como mandatario estadounidense, Trump dio indicios de cómo será su relación con las naciones de América Latina. "No los necesitamos. Nos necesitan. Todos nos necesitan", destacó.No obstante, países como Brasil y México han contestado al mensaje del nuevo jefe de Estado en EEUU, donde reafirman la defensa de la soberanía nacional y la búsqueda del diálogo para trabajar en conjunto.

