Bolivia preside el Consejo Permanente de la OEA para implementar una "reforma impostergable"

Bolivia preside el Consejo Permanente de la OEA para implementar una "reforma impostergable"

El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, adelantó que durante su presidencia se impulsará una 'reforma importante e impostergable' del... 19.01.2025

Luego de ocho años, Bolivia volvió a presidir el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), máxima instancia de coordinación del organismo que reúne a 35 naciones asociadas del continente. Sus posicionamientos ante ciertos temas acontecidos en los últimos años pusieron en cuestionamiento la funcionalidad y los verdaderos fines de este bloque supraestatal.En noviembre de 2019, el Gobierno del entonces presidente Evo Morales estaba ahogado por diversas protestas sociales. En octubre de ese año, se habían realizado las elecciones nacionales, en las que Morales se impuso para una cuarta presidencia. Pero sectores de la oposición denunciaron que hubo fraude en el proceso eleccionario. Ante esa coyuntura, el mandatario solicitó a la OEA la redacción de un informe para aclarar lo ocurrido.El secretario general de la OEA, Luis Almagro, avaló las versiones de los grupos opositores, quienes utilizaron el documento del organismo para acorralar aún más a Morales. Finalmente, el presidente tuvo que dejar el país luego de que las Fuerzas Armadas y la Policía pidieran su renuncia.El prsidente boliviano Luis Arce dejó en claro sus intenciones: "Bolivia ha decidido ejercer la presidencia con una agenda básica, porque estamos ingresando a un momento clave, un momento de inflexión en nuestra vida institucional como organismo multilateral. Es el cierre de un ciclo para dar paso a una reforma importante e impostergable que, de seguro, traerá mejores días y mejores experiencias para las Américas".Y aseguró: "Bolivia asume la presidencia con una visión inclusiva, equitativa y comprometida con el respeto a los derechos humanos, tanto individuales como colectivos", dijo Arce Zaconeta en su primera intervención como presidente del Consejo Permanente.La Presidencia del Consejo, que es rotativa entre los 35 miembros, tiene una duración de tres meses. La última vez que Bolivia ocupó este cargo fue en 2017, cuando el representante era Diego Pary.En esta oportunidad, el Estado Plurinacional tendrá a su cargo la organización de la elección del nuevo secretario general, a realizarse el próximo 10 de marzo. Luego de 10 años, Almagro dejará de mandar en la OEA.La sombra de TrumpPara Bolivia, no se trata solamente de repudiar el rol de la OEA en 2019 ni de definir mecanismos para que aquello no vuelva a pasar. Para el Gobierno de Luis Arce, también se debe resguardar a los países de la región ante el impacto que podría tener el nuevo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, a horas de su asunción.Para el analista Federico Serra, la propuesta de boliviana de reforma "es una buena iniciativa, que refleja la filosofía de los BRICS: que cada Estado tenga soberanía, respetabilidad y autonomía administrativa. Ojalá que así sea", dijo a Sputnik.Aún sin haber asumido la presidencia, Trump habló públicamente de anexar Groenlandia, Canadá, México, hasta el canal de Panamá. Chiste o no, parece marcar la tendencia de cómo será su nuevo mandato para los países de América Latina.La misma suerte correrían los demás recursos naturales que se encuentran en la región. "Si necesitan energías, petróleo, intentarán tomarlo. Estamos en un momento muy difícil de cambio en el mundo. Estamos sentando las bases de un nuevo sistema, que no es el capitalismo tradicional. Debemos observar con atención qué forma toma", evaluó Serra.La presidencia de BoliviaSegún el reglamento de la OEA, el representante boliviano ejercerá la presidencia del Consejo Permanente convocando, abriendo y clausurando las sesiones. También deberá dirigir los debates, sometiendo a votación temas en agenda.Hasta el 31 de marzo, el trabajo de Bolivia se centrará en tres líneas: promoción de la democracia y el fortalecimiento institucional; promoción y protección de los derechos humanos; y la elección del nuevo secretario general.Arce Zaconeta sostuvo que Bolivia se desenvolverá en el proceso electoral con "transparencia, asegurando que sea inclusivo y respetuoso de los principios democráticos, brindando a todos los candidatos la oportunidad de presentar sus propuestas ante todos los Estados miembros".Y agregó: "Durante este periodo trabajaremos con determinación para lograr el objetivo, siempre guiados por los principios de transparencia y promoviendo un diálogo respetuoso y constructivo entre todas las delegaciones".Arce Zaconeta fue ministro de Justicia en el Gobierno de Morales. Luego de su derrocamiento, el exministro fue denunciado por su supuesta participación en el presunto "fraude" azuzado por Almagro. Desde 2021 es embajador de Bolivia ante la OEA.Desequilibrios en AméricaLas reservas de litio más grandes del mundo están en Bolivia, con 23 millones de toneladas. Serra recordó el posteo de Elon Musk en 2019, cuando fue derrocado Morales, en el cual dejaba en claro su interés por este metal tan útil para la construcción de baterías de autos eléctricos. El empresario estadounidense se desempeñará como director de Eficiencia del Gobierno de Trump.La jefa del Comando Sur, Laura Richardson, "dijo sin vueltas que querían el litio para ellos. No les interesa si está en Bolivia, Argentina o Chile. Descaradamente dicen que es de ellos. Actúan con tal desfachatez porque saben que los países de la región no podemos oponer una resistencia de fuerza como para decir 'no'".En este sentido, Serra observó que muchas empresas transnacionales tienen más poder que los Estados. Asimismo, evaluó que los avances tecnológicos actualmente están en manos de corporaciones privadas, en lugar de actores estatales. Esto representa una mella para la soberanía de las naciones.

