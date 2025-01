https://noticiaslatam.lat/20250111/la-asamblea-legislativa-de-bolivia-avanza-en-la-aprobacion-de-contratos-para-industrializar-el-1160382499.html

La Asamblea Legislativa de Bolivia avanza en la aprobación de contratos para industrializar el litio

La Asamblea Legislativa de Bolivia avanza en la aprobación de contratos para industrializar el litio

Sputnik Mundo

Luego de mantenerlos frenados por varios meses, legisladores del oficialismo trabajan para aprobar los convenios con empresas de Rusia y China para la... 11.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-11T05:10+0000

2025-01-11T05:10+0000

2025-01-11T05:10+0000

américa latina

medioambiente

donald trump

bolivia

china

movimiento al socialismo (mas)

litio

ūüí¨ opini√≥n y an√°lisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/0f/1156163836_456:275:3049:1734_1920x0_80_0_0_cbf0492321e40dc5a524d5934125d644.jpg

El Comit√© de Energ√≠as de la C√°mara de Diputados aprob√≥ los contratos con empresas de Rusia y China para la instalaci√≥n de plantas de extracci√≥n de litio en el salar de Uyuni, departamento de Potos√≠. Estos documentos estaban trabados en la Asamblea Legislativa Plurinacional desde 2024 por el enfrentamiento interno en el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza mayoritaria en ambos hemiciclos.Uno de los contratos es para la construcci√≥n de una planta de Extracci√≥n Directa de Litio (EDL) y carbonataci√≥n de litio en Uyuni, entre YLB y la empresa Uranium One Group, de Rusia, subsidiaria de la estatal Rosatom.El segundo documento tambi√©n se dirige a la producci√≥n de carbonato de litio en Uyuni, entre YLB y la empresa Hong Kong CBC, de China.Cuando est√©n construidas, entre ambas producir√°n 50.000 toneladas anuales de litio. Mientras tanto, el Gobierno de Luis Arce negocia con otras empresas para la instalaci√≥n de m√°s plantas.Para el especialista en Energ√≠as Ricardo Cardona, en Bolivia hay urgencia para consolidar el desarrollo de esta industria. En el plano internacional, dentro de 10 d√≠as volver√° a asumir la presidencia Donald Trump en Estados Unidos, quien ya amenaz√≥ con planes de expansi√≥n imperialista al territorio dan√©s de Groenlandia, as√≠ como a Panam√° en Am√©rica Latina.Trump anunci√≥ que ungir√° al empresario Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Durante el golpe de Estado de 2019, el multimillonario ya hab√≠a hecho p√ļblico su inter√©s por el litio boliviano. Con 23 millones de toneladas, el Estado Plurinacional tiene la mayor reserva mundial.El panorama en Bolivia tampoco es m√°s sencillo: el pr√≥ximo 10 de agosto se celebrar√°n las elecciones generales. Si el MAS no logra continuar en el Gobierno, es posible que el pr√≥ximo presidente (un actual opositor) eche abajo toda la estructura tramada en los √ļltimos a√Īos para la industrializaci√≥n del litio.En di√°logo con Sputnik, Cardona evalu√≥ como "una buena sorpresa que el comit√© haya aprobado los contratos", aunque todav√≠a est√°n pendientes de aprobaci√≥n en la Comisi√≥n de Econom√≠a para pasar al pleno de Diputados y luego al Senado. Pero es indudablemente una se√Īal positiva que al fin se hayan destrabado estos documentos.Para Cardona se debe consolidar la aprobaci√≥n de los contratos, porque el cercano Gobierno de Trump "va a tratar como proveedores de materias primas a los pa√≠ses de las Am√©ricas. Si en el pr√≥ximo Congreso se impone la derecha, es posible que hagan caer los contratos".Los aliados: Brasil y los BRICSCardona, ingeniero de profesi√≥n, es referente del Comit√© en Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal). En marzo pr√≥ximo dar√° una charla en la Universidad Federal de Sao Carlos, en Brasil, sobre el m√©todo de EDL y el proceso de industrializaci√≥n del litio en Bolivia.Para √©l es fundamental afianzar los lazos con Brasil y otros pa√≠ses BRICS para consolidar la cadena de valor en torno a este metal.Cardona consider√≥ que tambi√©n se debe tomar en cuenta a otros pa√≠ses BRICS de √Āfrica y Asia, de modo que la industria del litio "sea un negocio internacional, favorable al sur global".Un informe desinformadoLuego de la aprobaci√≥n de los contratos, apareci√≥ un informe de una Organizaci√≥n No Gubernamental (ONG) seg√ļn el cual el Estado boliviano correr√≠a con la mayor√≠a de riesgos ante una eventual falla en la explotaci√≥n del litio, en comparaci√≥n con el rol que asumir√≠an las empresas.Pero desde YLB y el Gobierno nacional evidenciaron que el texto de los contratos garantiza la soberan√≠a de Bolivia sobre los recursos, asimismo establecen que las empresas deber√°n asumir los costos de problemas eventuales.El presidente de YLB, Omar Alarc√≥n, dijo a la estatal Agencia Boliviana de Informaci√≥n (ABI) que "los contratos est√°n claramente establecidos: hay ac√°pites importantes que nos dan seguridad jur√≠dica y nos garantizan la soberan√≠a".Asegur√≥ que los contratos establecen que YLB, en representaci√≥n del Estado boliviano, tiene m√°s del 51% de participaci√≥n en la industrializaci√≥n del litio. Asimismo, el pa√≠s se atribuye el 100% de la comercializaci√≥n del carbonato de litio por medio de la empresa estatal.Y "el riesgo de la implementaci√≥n en cada una de las etapas de la planta recae totalmente sobre las empresas que est√°n haciendo inversi√≥n", aclar√≥. Ambos proyectos cuentan con una inversi√≥n de 2.000 millones de d√≥lares.Sobre el informe de la ONG, replicado por varios medios opositores al Gobierno nacional, Alarc√≥n coment√≥: "Es lamentable. No han revisado el contenido del contrato. Esperamos que todos los puedan revisar. Ya est√° disponible al p√ļblico, para toda la poblaci√≥n boliviana, a trav√©s de los representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional".Impacto ambientalCardona subray√≥ que el m√©todo de EDL, a desarrollar en Uyuni, no afecta al medio ambiente como lo hace el mecanismo tradicional de extracci√≥n, mediante piscinas de evaporaci√≥n.Y agreg√≥: "Por tanto, el impacto ambiental es positivo, adem√°s de eficiente, porque la recuperaci√≥n de litio con la EDL llega hasta el 90%, frente a otros procesos que apenas recuperan el 40% o menos. Hay una gran diferencia cualitativa".

https://noticiaslatam.lat/20250106/luis-arce-pide-unidad-en-bolivia-y-suramerica-en-un-mundo-con-futuro-multipolar-1160261372.html

https://noticiaslatam.lat/20250110/bolivia-importa-medio-millon-de-vacunas-ante-brote-de-casos-de-covid-19-1160362110.html

https://noticiaslatam.lat/20250110/viva-la-unidad-latinoamericana-arce-felicita-a-maduro-por-su-investidura-1160372685.html

bolivia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRossiya Segodnya‚Äú 252 60

2025

Sebasti√°n Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebasti√°n Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRossiya Segodnya‚Äú 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA ‚ÄěRossiya Segodnya‚Äú 252 60

Sebasti√°n Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

medioambiente, donald trump, bolivia, china, movimiento al socialismo (mas), litio, ūüí¨ opini√≥n y an√°lisis