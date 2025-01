https://noticiaslatam.lat/20250124/los-democratas-lucen-sin-ideas-frescas-ni-liderazgos-claros-tras-su-derrota-contra-trump-1160712991.html

Los demócratas lucen "sin ideas frescas ni liderazgos claros" tras su derrota contra Trump

24.01.2025

En una entrevista reciente con el presentador televisivo Jon Stewart, la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Córtez (AOC), considerada una de las principales promesas del Partido Demócrata, reflexionaba sobre el duro presente de los "azules" tras la derrota ante Trump, admitiendo que, tras la pérdida de la presidencia y las dos cámaras del Congreso, la formación estaba "a la deriva"."Nuestro problema es que no tuvimos una agenda", reconoció en otro fragmento del reportaje la representante sobre la derrota electoral de noviembre, en la que Donald Trump se impuso con comodidad ante la abandera demócrata, la vice Kamala Harris, 312 votos electorales contra apenas 226.La frustración y pesimismo de Ocasio-Córtez es representativo del ánimo de los integrantes del Partido Demócrata y también de la mayoría de sus votantes, que se encuentran desmoralizados tras sufrir una derrota más contundente de lo esperada y que los deja durante casi dos años al margen de cualquier decisión relevante en el sistema político de Estados Unidos.Se trata, además, de una derrota distinta a la del 2016. En aquella ocasión, la candidata demócrata Hillary Clinton había ganado el voto popular, y la incapacidad de aceptar que Trump —alguien nuevo en la política y más conocido hasta en ese momento por sus programas televisivos y negocios inmobiliarios— había triunfado sobre el establishment de Washington, llevó al partido a la negación y motivó a que sus dirigentes atruibuyeran el resultado a todo tipo de causas —el mal diseño del Colegio Electoral, James Comey, Rusia, China, las redes sociales, etc-, todo menos a sus candidatos o políticas impopulares.Esa situación provocó que los demócratas se sintieran como los ganadores, si no reales, al menos morales de los comicios, y pusieran en marcha lo que se conoció como "La resistencia", un movimiento de rechazo a la presidencia de Trump, a la que consideraban ilegítima, organizando marchas de protesta casi de manera diaria y boicots a todo aquel que pudiese ser sospechoso de tener simpatías por el magnate. El post mórtem sobre qué falló en el 2016 y cómo renovarse tuvo que esperar, y el triunfo de Biden pospuso indefinidamente cualquier debate interno.Esta vez, la situación es muy distinta. Trump ganó no solo el Colegio Electoral, sino también el voto popular. Los demócratas retrocedieron en casi todas las ciudades y estados, y perdieron un porcentaje considerable en varios de sus bloques tradicionales, como los afroamericanos, los jóvenes, las mujeres, los árabes y hasta los latinos. Pese a los récords de recaudación entre los donantes y el apoyo de los medios, los votantes rechazaron con claridad el mensaje de los demócratas, volviendo entregar el poder a Trump.Como si esto fuera poco, Joe Biden terminaría dejando la presidencia con los números más bajos para un jefe de Estado saliente desde el exmandatario George W. Bush (2001-2009) y, como el republicano, habiendo perjudicando críticamente la imagen de su partido y su país, especialmente —e igual que el ex gobernador de Texas—, debido a su política exterior impopular basada en el belicismo y la financiación de conflictos ajenos.El desafío de la renovaciónAnte esta dramática situación, que incluye además el agotamiento de las figuras que dominaron el partido en las últimas décadas como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, y la duda entre sus dirigentes sobre qué actitud tomar ante el Gobierno de Trump, el partido está a punto de enfrentar su primer test sobre cómo encarará su reconstrucción.El próximo 1 de febrero, en una votación en la que solo participarán dirigentes estatales y no la militancia, los demócratas elegirán al nuevo presidente del partido. Sin embargo, esta contienda, que debería ser un espacio propicio para empezar a debatir los pasos de cara a los comicios de medio término, solo ha servido hasta el momento para exhibir las divisiones internas y la negativa de la cúpula partidaria para realizar algún cambio sustencial.Si bien figuras cercanas a líderes progresistas como Bernie Sanders o la demócrata outsider Marianne Williamson buscan el liderazgo del partido, todo parece indicar que el ganador será Ken Martin, jefe del partido en Minnesota y considerado un político alineado con Nancy Pelosi, el establishment partidario y los grandes intereses, de acuerdo con la prensa estadounidense. Para muchos, la casi asegurada elección de Martin, y el rechazo de la cúpula del partido a Ocasio-Córtez hace menos de un mes —cuando la legisladora buscó ser la principal demócrata en el poderoso comité de supervisión y rendición de cuentas de la Cámara de Representantes—, demuestran que la formación se ha quedado "sin ideas frescas ni liderazgos claros", sin dar señales claras sobre cómo reconstruir el partido.Esa es la opinión de Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, quien le dijo a Sputnik que el partido "no ha mostrado todavía haber aprendido las principales lecciones del porqué del regreso al poder de Trump ni haber interiorizado el claro rechazo a los demócratas y sus políticas".En ese sentido, Losada dice que las recientes apuestas por figuras ligadas a Nancy Pelosi, poderosa legisladora demóctata, como lo son el caso del legislador elegido sobre AOC para el comité de supervisión y rendición de cuentas de la Cámara de Representantes y el favorito para ser el nuevo presidente del partido, muestran a las claras que el partido no seguirá los consejos del senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders, que ha reclamado al partido volver a sus origenes ligados a la clase trabajadora."No sorprende que los trabajadores le hayan dado la espalda al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata le dio la espalda a ellos primero", fue la dura reflexión Sanders tras el triunfo electoral de Trump, en la que también llamó al partido a regresar a un mensaje vinculado a la economía en lugar del apoyo de celebridades y las causas sociales minoritarias.Losada le dijo a Sputnik que, si bien el contenido del mensaje es importante, como ha remarcado Sanders, también importa cómo dicho mensaje es transmitido, añadiendo que el Partido Demócrata ha quedado preso de un aparato comunicacion "más propio del siglo XX, rindiendo pleitesía a las instituciones y los medios tradicionales, ambas cosas muy impopulares entre los votantes, cuando una mayoría de ciudadanos, especialmente los jóvenes, se informan a través de redes y plataformas".Según el analista, "Trump evitó los diarios y las televisoras e hizo campaña hablando en podcasts y a través de las redes sociales, y logró un triunfo contundente. Eso demuestra que los demócratas no solo se han quedado en el pasado en su visión unipolar de la política, sino también con respecto a cómo llegar a los votantes. Pero si no reconocen estos problemas e insisten siempre con los mismos dirigentes, lo más probable es que sigan perdiendo elecciones", concluyó.

