Trump acusa a Zelenski de socavar los acuerdos de paz

Trump acusa a Zelenski de socavar los acuerdos de paz

No se ha alcanzado un acuerdo sobre la solución del conflicto en Ucrania porque Volodímir Zelenski "quería luchar", declaró el presidente estadounidense... 24.01.2025, Sputnik Mundo

El presidente señaló también que Zelenski "no debería haber permitido el inicio de una operación especial en Ucrania" y ha pedido que se ponga fin al conflicto lo antes posible. De acuerdo con él, Zelenski ahora se muestra dispuesto a negociar la paz.Durante su campaña electoral, Trump afirmó que el conflicto en Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar del expresidente, Joe Biden, y agregó que, de ser reelegido, lo resolvería en 24 horas.Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó esas declaraciones del mandatario estadounidense como una simplificación excesiva, argumentando que el conflicto es demasiado complejo para solucionarse en un solo día.Posteriormente, el plazo de solución prometido por Trump se había extendido a 100 días. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el 21 de enero que el presidente no había puesto en práctica sus planes porque requería "un duro esfuerzo de diplomacia".Más aún, desde Rusia han manifestado en repetidas ocasiones que Moscú está abierta al diálogo con la nueva Administración estadounidense sobre el conflicto ucraniano, pero el objetivo del acuerdo debe ser la paz a largo plazo y no una breve tregua.Para el presidente ruso, Vladímir Putin, es preciso eliminar las causas profundas de la crisis, y un eventual acuerdo de paz debe tener en cuenta las realidades en la línea del frente y la voluntad de los residentes de los antiguos territorios ucranianos que desearon unirse a Rusia en los respectivos referendos.

