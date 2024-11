https://noticiaslatam.lat/20241103/apuesta-de-harris-por-las-celebridades-refleja-el-descredito-de-los-politicos-y-del-propio-biden-1158736543.html

Apuesta de Harris por las celebridades "refleja el descrédito de los políticos y del propio Biden"

Apuesta de Harris por las celebridades "refleja el descrédito de los políticos y del propio Biden"

Sputnik Mundo

En la recta final de su campaña, Kamala Harris ha priorizado la realización de mítines con artistas y el utilizar como voceros a figuras de la industria del... 03.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-03T02:45+0000

2024-11-03T02:45+0000

2024-11-03T03:05+0000

internacional

joe biden

kamala harris

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

donald trump

hillary clinton

michelle obama

barack obama

beyoncé

jennifer lopez

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/02/1158736838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb832b190219cee983c97435ba423032.jpg

Desde que asumió la candidata demócrata a finales de julio tras la renuncia forzada de Joe Biden, Kamala Harris ha llevado adelante una astuta operación mediática en la que ha buscado diferenciarse del actual Gobierno —del que ella forma parte nada menos que como la vicepresidenta—, queriendo replicar el entusiasmo alrededor de la exitosa campaña de Barack Obama en la contienda presidencial del 2008 y poniendo distancia entre su figura y los dirigentes de su partido.Vale recordar que en ese año, y desafiando a la cúpula del Partido Demócrata que impulsaba la nominación de la entonces poderosa Hillary Clinton, un joven legislador de Chicago casi sin experiencia se impuso en las primarias —más tarde llegaría a la Casa Blanca— presentándose como un "outsider" de la política tradicional y basándose en una estrategia centrada en un discurso crítico de la era Bush.Este hecho histórico significó la elección del primer jefe de Estado afroamericano y el apoyo de un sinfín de celebridades. Esto logró posicionar a Barack Obama entre el electorado joven, urbano y de clase media, como un sinónimo de modernidad y progreso.Como si se tratara de una secuela de esa campaña, el equipo de Harris ha empleado una estrategia similar en las últimas semanas de campaña, rodeando a la candidata demócrata de celebridades y artistas en sus mítines y ubicando en un plano muy lejano a las figuras históricas del partido, incluyendo el propio presidente Joe Biden, quien según reportes de la prensa ha querido participar de varios actos junto a la abandera demócrata, solo para encontrarse con la indiferencia y el desinterés de su presunta sucesora.Esta estrategia de priorizar el respaldo de figuras del mundo del entretenimiento por sobre los dirigentes políticos del partido ha quedado claro en los días finales de campaña, en la que Harris ha protagonizado prácticamente todos los días mítines —usualmente realizados en los llamados "swing states"— junto a algunos de los nombres más importantes del cine y la música: Beyoncé, Jennifer López, Cardi B. y hasta las populares bandas mexicanas Los Tigres del Norte y Maná, mientras que Hillary y Bill Clinton han sido reducidos a hablar ante pequeños grupos de vecinos en eventos de escasa relevancia.Esta decisión de poner en la primera línea a los famosos no se ha limitado solamente a los mítines: personalidades como Harrison Ford y Arnold Schwarzenegger (exgobernador republicano de California, además) han grabado videos anunciando su voto por Harris.Los actores que daban vida en el cine a los populares Avengers de Marvel realizaron conferencias virtuales hablando de las propuestas de Harris y dando su respaldo a la candidata demócrata, mientras que varias celebridades, como el cantante Bad Bunny o la actriz Jennifer Aniston, explicaron a sus decenas de millones de seguidores por qué votaban por la actual vicepresidenta y en contra de su adversario, el abanderado republicano y expresidente Donald Trump.Sin embargo, no todos parecen estar seguros de que convocar a famosos sea una estrategia que haga una gran diferencia a la hora de ganar elecciones, e incluso hay muchos que piensan que esto puede costarle votos al candidato.Para Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, la presencia de celebridades en las campañas ayuda a convocar personas a los mítines, lo que a su vez puede resultar positivo en EEUU ya que en dichos eventos los equipos de los candidatos generalmente instalan mesas para registrar a votantes."Esto, por supuesto, no significa que estas personas luego vayan a votar, porque en EEUU el voto no es obligatorio y la abstención suele ser muy grande, pero sí hace que si las personas deciden luego hacerlo, ese primer paso ya esté resuelto, lo cual no es poco", explica el analista.De la misma manera, Losada también señala que los artistas suelen ser un elemento importante de las campañas para ayudar a recaudar fondos, ya sea participando de manera presencial en eventos o compartiendo enlaces en sus páginas de redes sociales donde la gente pueda hacer donaciones. Sin embargo, el analista no cree que el anuncio de que un famoso respalda a un candidato en particular ayuda a convencer a los ciudadanos de cambiar su voto o logra movilizar a una gran cantidad importante del electorado.En ese sentido, un reciente trabajo de la firma YouGov publicado a fines de octubre de este año, arrojó que sólo el 11% de los estadounidenses afirma que un famoso les ha hecho reconsiderar su postura sobre un tema político, y apenas el 7% dijo que un respaldo los ha llevado a votar por un determinado candidato. El mismo trabajo indica que una mayoría de los estadounidenses (33%) cree que el respaldo de una celebridad a un político es nocivo para la democracia, mientras apenas el 20% dice que tiene un efecto positivo.Según Losada, la visión que refleja el sondeo de YouGov se alinea con una teoría, popular entre consultores políticos, que advierte que exhibir el apoyo de demasiados famosos puede perjudicar más a una campaña que lo que la puede beneficiar, ya que los votantes podrían interpretar el respaldo como la decisión de un grupo de personas ricas q están defendiendo sus propios intereses económicos y sociales."Un ejemplo de esto pudo verse en el propio EEUU en el 2016, cuando Hillary Clinton convocaba a famosos a todos sus actos, lo que no hacía más que reforzar la percepción de que la candidata demócrata era la favorita de las elites y que estaba totalmente distanciada del ciudadano común, lo que terminó impactando negativamente en su intención de voto", señala Losada, recordando la fallida campaña electoral contra Trump de la ex primera dama.Además, el experto apunta que reclutar a famosos provoca que los titulares y la cobertura de la prensa se centre en ellos y sus intervenciones, poniendo al candidato y sus propuestas en un segundo plano, lo que hace que pierda una oportunidad valiosa para hacerle saber a los votantes qué va a hacer por ellos.¿Y qué pensar de la decisión de Harris de prácticamente "esconder" al presidente Joe Biden y muchos otros demócratas de alto perfil como Hillary y Bill Clinton de su campaña? Para Losada, se trata de una estrategia que "refleja el descrédito de buena parte de los políticos y del propio Biden ante la mayoría del electorado". Esta decisión, afirma, fue adoptada no solo teniendo en cuenta la gran impopularidad del actual presidente de EEUU sino también para intentar limitar sus apariciones públicas y potenciales gaffes, y evitar que sus dichos lastimen a la campaña de Harris."Como se vio hace unos días con sus comentarios de que los seguidores de Trump eran basura y antes durante el desastroso debate que lo sacó de carrera, Biden no se encuentra bien cognitivamente, por lo que más allá de que Harris obviamente no quiere recordarles a los votantes que es su vice y que forma parte de su gobierno, el equipo de la demócrata no quiere quedar pegada a lo que pueda decir Biden, por lo cual la decisión de no utilizarlo es perfectamente lógica", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20241030/harris-y-su-cierre-de-campana-los-democratas-parecen-haber-pulsado-el-boton-del-panico-1158633669.html

https://noticiaslatam.lat/20241102/como-puerto-rico-se-convirtio-en-la-ultima-polemica-de-la-campana-presidencial-de-eeuu-1158722012.html

https://noticiaslatam.lat/20241101/trump-pierde-1300-millones-de-dolares-en-48-horas-al-desplomarse-las-acciones-de-trump-media-1158696108.html

https://noticiaslatam.lat/20241018/otro-giro-de-kamala-harris-de-defensora-ambiental-a-elogiar-a-las-empresas-petroleras-1158295625.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

joe biden, kamala harris, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump, hillary clinton, michelle obama, barack obama, beyoncé, jennifer lopez, eeuu, 💬 opinión y análisis