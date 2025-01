https://noticiaslatam.lat/20250123/rusia-espera-senales-de-eeuu-para-iniciar-un-dialogo-equitativo-y-de-respeto-mutuo-1160694357.html

Rusia espera señales de EEUU para iniciar un diálogo "equitativo y de respeto mutuo"

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia espera señales de Estados Unidos para lanzar un diálogo equitativo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El 22 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que no busca hacer daño a Rusia y llamó a poner fin a la operación militar especial. Sin embargo, amenazó que si no hay acuerdo sobre Ucrania, impondrá más impuestos, aranceles y sanciones a todo lo que Rusia venda a Washington y otros países. El portavoz presidencial recordó que un diálogo equitativo y respetuoso ya tuvo lugar entre Rusia y EEUU durante el primer mandato de Trump (2017-2021). El 10 de enero, la Administración del presidente saliente de EEUU, Joe Biden, impuso sanciones contra dos de los productores y exportadores de petróleo más importantes de Rusia, Gazprom Neft y Surgutneftegas, así como contra más de 180 buques, docenas de comerciantes de petróleo, proveedores de servicios petroleros, compañías de seguros y funcionarios de energía. Según la base de datos Castellum.AI, se activaron más de 21.000 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia desde el comienzo de la operación militar en Ucrania.El presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, y que las sanciones suponen un fuerte varapalo para la economía mundial.En este contexto, el vocero del Kremlin también aseguró que la nación eurasiática mantiene un alto índice de desarrollo económico a pesar de la presencia de ciertos factores problemáticos.Según el portavoz, la situación de la economía rusa es estable y existe un margen de seguridad."También hay problemas. Pero los problemas son compañeros de casi todos los Estados del mundo", señaló Peskov.Asimismo, aseguró que la fortaleza de la economía rusa permite no solo satisfacer las necesidades sociales y militares, sino también indexar una serie de pagos.Por último, al referirse al anuncio del influente bloguero estadounidense Lex Fridman sobre su próximo viaje a Rusia para hacer una entrevista al presidente ruso, informó que el Kremlin estudiará la solicitud, pero no promete nada al respecto."Efectivamente, nos mantenemos en contacto, él se puso en contacto con nosotros. (...) Al menos, será uno de los que consideraremos y le propondremos al presidente. De momento no hay acuerdos precisos sobre el tema", afirmó Peskov.Según el representante del Kremlin, Fridman quería venir a Moscú y "debatir sobre la posibilidad de una entrevista con el presidente, ya que sabe muy bien que no se trata de una posibilidad a corto plazo".

