La deuda externa de Rusia no para de menguar y alcanza el nivel más bajo en casi 19 años

El endeudamiento externo ruso ha disminuido un 8,7% para finales de 2024, conforme a los datos del Banco Central de Rusia. De esta manera, ha caído por debajo... 22.01.2025, Sputnik Mundo

Como precisa el ente regulador, tal dinámica se debe tanto a la reducción de la deuda en valores soberanos como a la rebaja de los pasivos en créditos y préstamos atraídos. Con ello, la cifra para el 1 de enero de 2025 es el volumen mínimo de la deuda externa de Rusia desde el 1 de octubre de 2006, cuando era de 269.500 millones de dólares, indica el citado análisis de la agencia de noticias. Con anterioridad, Sputnik ya estimó de que el endeudamiento exterior de Rusia no ha dejado de disminuir en los últimos años. Por ejemplo, bajó del 31% del producto interior bruto (PIB) a finales de 2020 al 16,8% para fines de 2022 y al 15,7% en 2023, antes de descender hasta el 14,9% en el segundo trimestre de 2024. Al mismo tiempo, el nivel de deuda externa per cápita de Rusia también estaba descendiendo. En concreto, a 1 de octubre de 2024, el indicador era de 2.008 dólares. La última vez que estuvo por debajo de este valor fue en 2005 (1.802 dólares per cápita).

