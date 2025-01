https://noticiaslatam.lat/20250119/como-afectaran-las-sanciones-antirrusas-de-la-administracion-biden-al-segundo-mandato-de-trump-1160598372.html

¿Cómo afectarán las sanciones antirrusas de la Administración Biden al segundo mandato de Trump?

¿Cómo afectarán las sanciones antirrusas de la Administración Biden al segundo mandato de Trump?

Poco antes de dejar el cargo, la saliente Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, impuso nuevas restricciones masivas al sector energético... 19.01.2025, Sputnik Mundo

"No voy a desaparecer de la vista ni de la memoria", señaló Biden a los periodistas en la Casa Blanca. Sputnik te explica por qué sus palabras están destinadas a hacerse realidad.Las recientes acciones de su Administración sugieren que su principal objetivo es crear el máximo de problemas para el presidente recién elegido, Donald Trump, y su equipo en todas las áreas de sus futuras actividades. Esto se aplica tanto a la política exterior, donde hay una escalada máxima en todas las zonas de conflicto, como a la política interior. A pocos días del final del mandato presidencial, la herramienta más eficaz son las sanciones, que pueden imponerse rápidamente y son difíciles de retirar."Hoy [10 de enero], el Departamento del Tesoro de EEUU tomó medidas radicales para cumplir el compromiso del G7 de reducir los ingresos rusos procedentes de la energía, incluido el bloqueo de dos importantes productores de petróleo rusos [Gazprom Neft y Surgutneftegas]. Las acciones de hoy también imponen sanciones a un número sin precedentes de buques petroleros, muchos de los cuales forman parte de la flota gris, comerciantes opacos de petróleo ruso, proveedores de servicios petroleros con sede en Rusia y funcionarios rusos del sector de la energía", señalan en un comunicado de prensa desde el Departamento del Tesoro estadounidense, que anunció nuevas sanciones contra el sector del petróleo y el gas ruso.A su vez, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, declaró que estas medidas fueron adoptadas con el objetivo de privar a Rusia de "una fuente clave de ingresos".Existen suficientes argumentos para suponer que la consigna de mantener el apoyo a Ucrania, a pesar de las amenazas de Trump de reducirlo al mínimo, es una tapadera para frustrar los planes de la próxima Administración en áreas económicas y sociales.Sin embargo, conforme al análisis realizado por Sputnik, tales acciones provocarían un aumento significativo de los precios del petróleo, lo que compensaría a corto plazo los recortes de producción para el presupuesto ruso.Las exportaciones de crudo y productos petrolíferos de Rusia son de aproximadamente 5,8 millones de barriles diarios (b/d), de los cuales 3,5 millones son de crudo. Por el momento, las agencias mundiales de la energía y los bancos internacionales prevén un superávit en el mercado del petróleo en 2025 a un nivel medio de 0,8 millones b/d. El pronóstico consensuado de los principales bancos para el precio del Brent en 2025 es de 71 dólares por barril.Así pues, el cese total de las exportaciones rusas de crudo y productos petrolíferos en alta mar —la reducción de la producción rusa de petróleo en el volumen correspondiente— implica uno de los mayores déficits del mercado mundial del petróleo por un monto de 5 millones de barriles diarios, si la dinámica de la producción de petróleo en otros países se mantiene conforme a las previsiones.De acuerdo con los cálculos del Bank of America basados en datos históricos, un cambio en el equilibrio de la oferta y la demanda de 100.000 barriles diarios provoca una inversión de los precios del petróleo de 1,5-2 dólares por barril.La eliminación de un volumen tan importante de exportaciones rusas (5,8 millones b/d) del equilibrio mundial provocaría un aumento de los precios del petróleo de 80-90 dólares por barril, hasta los 150-160 dólares por barril. De este modo, en 2022, cuando el volumen de las exportaciones rusas de petróleo y productos petrolíferos se reducía en 1,5 millones de barriles diarios, el precio del petróleo subió hasta los 120 dólares por barril.Los cálculos muestran que con el precio del Brent a 158 dólares por barril, el precio de exportación del petróleo ruso a efectos fiscales será de 147-156 dólares por barril (dependiendo de la magnitud del descuento sobre el petróleo ruso exportado a través de oleoductos), frente a los 65,9 dólares por barril del plan presupuestario para 2025.Un análisis de los ingresos petroleros de Rusia en 2025, bajo un escenario de embargo total de las exportaciones por vía marítima, muestra que los ingresos presupuestarios aumentarían hasta 88.200 millones de dólares, frente a los 82.300 millones del plan actual, con una probable reducción de la producción y, en consecuencia, de los costos de producción. Es muy poco probable que Estados Unidos esté interesado en un escenario de este tipo, ya que los países de Oriente Medio no disponen actualmente de suficiente capacidad excedente para sustituir la caída de las exportaciones rusas y crearla requiere una inversión y un tiempo considerables. Mientras tanto, una de las promesas electorales más sonadas del presidente electo fue convertir a Estados Unidos en una superpotencia petrolera que controlara los mercados mundiales, eliminando todas las barreras y obstáculos a la producción, y bajando el precio del petróleo a 50 dólares el barril.Se suponía que también podría ser una herramienta para presionar a Putin en caso de que no acepte los términos del fin del conflicto ucraniano. Obviamente, la principal baza anunciada por Trump es el crecimiento de la competitividad estadounidense y el efecto social directo de la bajada de los precios minoristas del combustible.Al mismo tiempo, apenas cinco días antes del anuncio de nuevas sanciones, supuestamente antirrusas, Biden impuso sanciones antiaestadounideneses al prohibir oficialmente las perforaciones de petróleo y gas en ambas costas de Estados Unidos. Un simple cálculo muestra que con una implementación exitosa de las nuevas sanciones petrolíferas de Biden, el precio al por menor del combustible en las gasolineras crecerá hasta los 4,9 dólares por galón. Pero la idea es que ya sea Trump el que tenga que responder por estos 4,9 dólares por galón, y no Biden.

