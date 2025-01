https://noticiaslatam.lat/20250121/mexico-en-la-mira-la-relacion-con-estados-unidos-se-perfila-tensa-por-la-crisis-fronteriza-1160632142.html

México en la mira: la relación con Estados Unidos se perfila tensa por la crisis fronteriza

México en la mira: la relación con Estados Unidos se perfila tensa por la crisis fronteriza

Sputnik Mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, asumió este 20 de enero un segundo mandato, el cual ganó en las urnas por, entre otras razones, el impulso de un... 21.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-21T04:20+0000

2025-01-21T04:20+0000

2025-01-21T04:20+0000

américa latina

política

seguridad

donald trump

claudia sheinbaum

méxico

eeuu

américa del norte

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/15/1160631984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abdfae20079ab0a1eebd226a98f93b7d.jpg

Como parte de sus primeras acciones, Trump firmó una declaratoria de emergencia en la frontera sur, que comparte con México, la cual permitirá destinar recursos para el combate de la crisis migratoria.Además, el mandatario republicano adelantó que buscará restablecer el programa "Quédate en México" para que los solicitantes de asilo permanezcan en el país latinoamericano.Estas medidas, en conjunto con los amagos del presidente Trump como las deportaciones masivas y la imposición de aranceles, han provocado el rechazo por parte del Gobierno mexicano, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.La actual Administración mexicana ha sentenciado que la negociación de las problemáticas compartidas deberá hacerse en una situación de igualdad.Sputnik conversó con expertos sobre los escenarios que enfrentará México en el segundo mandato de Trump."Vendrá una presión muy fuerte"Las medidas anunciadas por Trump para el combate a la migración irregular presionan a México para emprender negociaciones en la materia, consideró en entrevista con Sputnik Daniel Garay, maestro mexicano en estudios México-Estados Unidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Asimismo, el experto afirma que el diálogo es esencial para solucionar estos tópicos, especialmente porque migrantes de varias naciones podrían ser enviados al territorio mexicano mediante el programa de tercer país seguro ("Quédate en México"), contra el cual se ha pronunciado la presidenta Sheinbaum.Garay señala que aún no queda claro qué capacidad tendrá el Gobierno estadounidense para emprender las acciones prometidas contra la migración, tales como las deportaciones masivas. Además, advierte sobre la necesidad de dar seguimiento a las medidas que podría implementar el mandatario estadounidense.Por otro lado, Irving Rico, maestro mexicano en Estudios en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que la relación entre ambos mandatarios se perfila como tensa, pero con espacios para el logro de acuerdos.El experto afirma que no se espera una relación distinta con las amenazas que ha lanzado Trump e incluso con las designaciones que ha decidido en posiciones relacionadas con México; sin embargo, el experto considera que pese a esa tensión se llegarán a acuerdos por la importancia de los lazos binacionales.“Creo que dentro de la tensión necesariamente se tienen que llegar al final a acuerdos porque es una relación estratégica en muchos aspectos y para los dos países”, agregó el especialista.Finalmente, considera que pese a las amenazas y el tono del presidente Trump, el Gobierno mexicano debe apostar a evitar la confrontación y a privilegiar la defensa de la soberanía territorial y de los intereses nacionales."Somos de facto un tercer país seguro"Por su parte, Estefanía Cruz Lera, especialista mexicana integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, dijo que la nación es, "de facto", un tercer país seguro.Pese a ello, la experta añadió que México no recibe los fondos requeridos por parte del Gobierno de EEUU, lo cual muestra que no se cuenta con la capacidad para la restitución de un programa como 'Quédate en México', tal y como lo anunció durante su discurso de investidura el presidente Trump."No es que [los migrantes] esperen días, esperan meses hasta que pueden acercarse al puerto fronterizo (...) Esto pone a prueba qué tanto las propias necesidades de los mexicanos les permitirían tener empatía", concluyó.Desempleo y caída de inversionesLa caída de las inversiones extranjeras en México y el aumento del desempleo son algunos de los riesgos que el Gobierno mexicano podría enfrentar con el regreso de Trump, consideró el economista mexicano Marcos Agustín Cueva Perus, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El especialista señaló, por ejemplo, que si se concreta el amago arancelario de Trump, "podría frenar en algún nivel toda la inversión que está planeada para el nearshoring o la relocalización". Además, advirtió que una deportación masiva desde EEUU incrementaría la pérdida de trabajos en el país latinoamericano."Hay análisis que prevén que esa medida [la deportación masiva] va a aumentar el desempleo en México y en la medida en que se frene las inversiones también aumentaría ese problema y que a la larga se traduciría en un menor poder de compra y podría haber una recesión", agrega Cueva Perus.Sin embargo, Cueva Perus sostuvo que es necesario esperar a ver cómo se implementan las medidas establecidas por el nuevo jefe de Estado para poder ponderar sus consecuencias. "Es muy el estilo de Donald Trump empujar al extremo y luego negociar", concluyó.

https://noticiaslatam.lat/20250121/con-discurso-inaugural-trump-deja-ver-que-podria-optar-por-postura-mas-enfocada-en-la-negociacion-1160629155.html

https://noticiaslatam.lat/20250121/lideres-mundiales-felicitan-a-trump-por-su-asuncion-como-presidente-de-eeuu-1160629722.html

https://noticiaslatam.lat/20250120/ejerceremos-el-derecho-que-nos-ampara-mulino-responde-a-trump-sobre-control-del-canal-de-panama-1160624330.html

méxico

eeuu

américa del norte

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

política, seguridad, donald trump, claudia sheinbaum, méxico, eeuu, américa del norte, 💬 opinión y análisis