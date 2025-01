https://noticiaslatam.lat/20250121/bajo-ninguna-circunstancia-se-tendria-que-aceptar-que-mexico-se-convierta-en-tercer-pais-seguro-1160626936.html

"Bajo ninguna circunstancia se tendría que aceptar que México se convierta en tercer país seguro"

"Bajo ninguna circunstancia se tendría que aceptar que México se convierta en tercer país seguro"

Sputnik Mundo

Durante su discurso inaugural, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseveró que este mismo 20 de enero firmará una serie de órdenes ejecutivas, entre ellas la... 21.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-21T02:21+0000

2025-01-21T02:21+0000

2025-01-21T02:21+0000

américa latina

méxico

política

seguridad

eeuu

💬 opinión y análisis

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/15/1160629445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fa9424e62c36a293dc1ebb52ceeb2de.jpg

"Todas las entradas ilegales serán detenidas inmediatamente y comenzaremos el proceso para devolver a millones y millones de indocumentados, que son criminales, para que regresen de donde vinieron. Volveremos a restaurar mi política de 'Quédate en México'", dijo el jefe de Estado.Sobre la reinstauración de dicho programa en materia migratoria, el doctor mexicano en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Tomás Milton Muñoz Bravo, aseveró en entrevista con Sputnik que las condiciones de falta de recursos financieros y materiales que se mantienen hoy en día en la frontera norte de México, además de la presencia del crimen organizado, hacen a dicha zona del país una de las más inseguras para los migrantes.El especialista sostuvo que el país latinoamericano no tiene la capacidad para la aplicación del programa, cuestionado ya por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tal y como lo propuso Trump."Además, no tendríamos por qué estarlo; es una responsabilidad que le corresponde a Estados Unidos por los compromisos internacionales que tienen materia de asilo y de refugio", sentenció el experto.La integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Estefanía Cruz Lera, señaló en charla con este medio que México es, "de facto", un tercer país seguro en materia migratoria; sin embargo, aseveró que el Estado mexicano no recibe los fondos que debería por parte del Gobierno de EEUU.La polémica política conocida como Quédate en México —formalmente llamado Protocolo de Protección Migrante (MPP, por sus siglas en inglés)— fue implementada en la primera Administración Trump (2016-2020) y obligaba a los solicitantes de asilo de algunas nacionalidades de países centroamericanos y sudamericanos a esperar en México la respuesta de las autoridades estadounidenses a sus peticiones de protección.Unas 68.000 personas fueron devueltas a México bajo esta política, que fue cancelada en junio de 2021 en el Gobierno de Joe Biden.Una política que empezó de inmediatoTras la investidura del republicano, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) anunció que cerró su aplicación para coordinar citas de solicitudes de asilo."Vigente desde el 20 de enero de 2025, las funcionalidades de (aplicación) CBP One que permitían a inmigrante indocumentados brindar información adelantada y coordinar citas en ocho puntos de entrada en el suroeste ya no están disponibles y las citas confirmadas fueron canceladas", dijo la entidad en un comunicado.Aunque el CBP One, de acuerdo con Cruz Lera no era del todo eficiente ni justo para los migrantes, sí daba mayor certidumbre en los procesos. Ahora, con la cancelación de esta aplicación se vislumbra una mayor presión para los estados mexicanos fronterizos que, dijo, no tienen la capacidad para albergar a tantas personas. "No es que [los migrantes] esperen días, esperan meses hasta que pueden acercarse al puerto fronterizo (...) Esto pone a prueba qué tanto las propias necesidades de los mexicanos les permitirían tener empatía", aseveró.

https://noticiaslatam.lat/20250120/trump-anuncia-que-va-a-declarar-estado-de-emergencia-en-la-frontera-sur-del-pais-1160620707.html

https://noticiaslatam.lat/20241108/trump-tiene-la-sarten-por-el-mango-eeuu-presionaria-a-mexico-para-instalar-un-muro-imaginario-1158845712.html

https://noticiaslatam.lat/20250114/politica-de-deportaciones-de-trump-no-va-a-alcanzar-ni-de-cerca-los-numeros-que-ha-prometido-1160449013.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/03/16/1137200553_0:0:960:960_100x100_80_0_0_38b18e8f8437d50053099ad2992773d7.jpg

méxico, política, seguridad, eeuu, 💬 opinión y análisis, donald trump