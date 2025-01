https://noticiaslatam.lat/20250120/declaratoria-de-carteles-como-terroristas-da-a-eeuu-elementos-legales-para-intervenir-en-mexico-1160624629.html

Al declarar a cárteles como terroristas, EEUU tendrá "elementos legales para intervenir" en México

Al declarar a cárteles como terroristas, EEUU tendrá "elementos legales para intervenir" en México

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reiteró durante su discurso de inauguración por su asunción que declarará a los cárteles del narcotráfico como...

Trump tomó protesta este 20 de enero como el nuevo presidente de Estados Unidos. En su discurso, reiteró su promesa de que declarará a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, una medida que daría pie a la Administración del país norteamericano a intentar intervenir en asuntos internos de México.Con esta decisión, la Casa Blanca podrá tener más control para restringir los movimientos tanto financieros como de personas asociadas a los cárteles, además de poder intervenir militarmente.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sentenció que la nación latinoamericana "no acepta injerencismos" y que "nunca" se subordinará a intereses ajenos, respecto a las declaraciones de Trump.Este anuncio se suma a la lista de acciones que el mandatario estadounidense ha anticipado y que involucran a México."México debe tomar mucha cautela"Muñoz destacó que, ante este panorama, el Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Sheinbaum, deberá defenderse y buscar los canales necesarios para dialogar sobre la materia."Es un tema que México debe tomar con mucha cautela para evitar que [Washington] se inmiscuya en asuntos nacionales de una manera activa y fuerte", explicó.Marco Rubio, elegido por el presidente Trump como su próximo secretario de Estado, dijo durante su comparecencia ante el Senado que, en caso de ser ratificado, buscará cooperar con el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum para combatirlos. Al respecto, la presidenta Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones que las negociaciones con EEUU deberán hacerse en una situación de igualdad, no de subordinación.Algunas primeras señales del tono con el que México podría llegar a la mesa a negociar las dio Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien habló sobre el tráfico de armas desde EEUU hacia el país latinoamericano."¿Quieres ayudar a México? No mandes armas, por ejemplo", sentenció el funcionario mexicano en conferencia de prensa este 7 de enero.¿Hacia una Doctrina Monroe?El catedrático de la UNAM refirió que este anuncio, al igual que la declaratoria de emergencia nacional en la frontera con México, es una muestra de la política donde Trump busca aplicar la "Doctrina Monroe", es decir, "América para los americanos".Estados Unidos ha pugnado en tiempos recientes por recuperar su influencia en la región latinoamericana.

