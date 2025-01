https://noticiaslatam.lat/20250121/con-discurso-inaugural-trump-deja-ver-que-podria-optar-por-postura-mas-enfocada-en-la-negociacion-1160629155.html

Con discurso inaugural, Trump deja ver que podría optar por postura "más enfocada en la negociación"

Con discurso inaugural, Trump deja ver que podría optar por postura "más enfocada en la negociación"

21.01.2025

"Trump es un maestro de la mediática, un maestro del discurso", afirmó González respecto al flamante mandatario, quien este 20 de enero asumió para un nuevo mandato como presidente de Estados Unidos.El discurso inaugural de Trump, en el que adelantó la declaratoria de emergencia nacional en la frontera sur y su intención de revitalizar la industria de los hidrocarburos, ofrece pistas sobre las prioridades de este nuevo periodo. Para González, este pragmatismo también se refleja en la forma en que Trump ha aprendido de sus experiencias pasadas."En este segundo periodo veremos a un Trump más pragmático", sostuvo el analista. "Ya viene con la experiencia anterior, conoce cómo se maneja la Casa Blanca, cómo funcionan los equilibrios de poder y cómo lidiar con los actores clave. Su filosofía de negociación se centra en actuar desde una posición de poder, como lo describe en su libro El arte de la negociación. Esto implica crear una necesidad en el otro para llevarlo a cumplir su voluntad".La geopolítica del 'MAGA'Uno de los aspectos más llamativos del discurso inaugural fue la referencia a recuperar el control sobre recursos clave y reafirmar la soberanía estadounidense en diversos frentes. Según González, este tipo de declaraciones son coherentes con la visión expansionista de Trump."Es una narrativa geopolítica que combina el simbolismo de la expansión territorial con la búsqueda de ventajas en negociaciones comerciales", agregó.Trump, asegura González, utiliza estas ideas para consolidar su apoyo entre las bases más fieles, apelando al populismo como una herramienta clave para mantener su respaldo político. "Es una estrategia circular: polarizar, galvanizar a sus bases y garantizar su apoyo constante. En el caso de Panamá, su objetivo final podría ser una renegociación favorable de las tarifas del canal. Si consigue ese acuerdo, el discurso expansionista pierde fuerza porque habría logrado su objetivo sin necesidad de medidas extremas", ahondó.Confrontación y pragmatismoEl especialista también aborda la postura de Trump hacia América Latina, una región que estuvo en gran medida ausente del discurso inaugural, salvo menciones indirectas. Para el sociólogo, esto es síntoma de un enfoque pragmático, particularmente en relación con Venezuela, Cuba y Nicaragua."Es muy sintomático que Venezuela no haya sido mencionada", comentó González. Esta estrategia, sin embargo, no garantiza éxito, según el analista. "Los republicanos todavía no entienden la configuración del poder político y social en Venezuela. Si piensan que una aproximación más pragmática tendrá resultados, están subestimando la capacidad de resistencia del Gobierno de Nicolás Maduro".En cuanto a la oposición venezolana, González sostiene que "han quedado muy mal, especialmente tras las expectativas creadas sobre la posible participación de Edmundo González en la toma de posesión. Este tipo de decepciones reiteradas debilitan aún más su ya precaria credibilidad".Perspectivas para la regiónLa relación de Trump con otros países de América Latina también estará marcada por la persecución de objetivos concretos. González destacó tres ejes principales: México, Brasil y Argentina. En el caso de México, anticipa una relación distante, pero cortés, similar a la que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, aunque con posibles tensiones si perciben a Claudia Sheinbaum como una figura más débil.En cuanto a Brasil, González espera un diálogo diplomático con Lula da Silva, aunque sin la cercanía que Trump tenía con Jair Bolsonaro. Por otro lado, la alianza con Javier Milei en Argentina podría servir más como un gesto político que como una asociación de peso real, dado el debilitamiento económico de dicha nación.Uno de los puntos centrales del discurso de Trump fue su postura sobre la migración. Aunque se anunció la declaración de una emergencia en la frontera sur, González considera que este enfoque será principalmente efectista.Ángel González concluyó considerando que el discurso inaugural de Trump deja claro que, aunque el tono pueda parecer menos estridente, las prioridades geopolíticas y económicas seguirán centradas en consolidar el poder estadounidense tanto en el ámbito interno como externo. Un periodo de pragmatismo calculado, marcado por su capacidad para polarizar y negociar desde una posición de fuerza.

