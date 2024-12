https://noticiaslatam.lat/20241230/el-monto-de-la-ayuda-belica-de-eeuuu-a-ucrania-supero-los-66000-millones-en-el-mandato-de-biden-1160148058.html

El monto de la ayuda bélica de EEUUU a Ucrania superó los $66.000 millones en el mandato de Biden

El monto de la ayuda bélica de EEUUU a Ucrania superó los $66.000 millones en el mandato de Biden

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El monto total de ayuda militar prestada por Washington a Kiev durante la presidencia del mandatario saliente estadounidense, Joe Biden... 30.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-30T20:34+0000

2024-12-30T20:34+0000

2024-12-30T20:34+0000

defensa

ucrania

eeuu

otan

vladímir putin

joe biden

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

seguridad

ayuda militar

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/19/1155693449_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_358a4cec44982e24bd67ac6744cfcd69.jpg

La nota subraya que desde el comienzo de la operación militar de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022, EEUU proporcionó ayuda a Ucrania por valor de 65.400 millones de dólares. Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por la alianza de 32 países con Estados Unidos al frente. Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su Ejército nada más cruzar la frontera. A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20241227/ucrania-hipoteco-su-futuro-de-la-peor-manera-ante-un-eeuu-necesitado-de-conflictos-1160065943.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, otan, vladímir putin, joe biden, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, ayuda militar