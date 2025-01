https://noticiaslatam.lat/20250120/no-seguiremos-promesas-fantasmas-por-que-el-retorno-de-trump-no-augura-calentamiento-rusia-eeuu-1160608936.html

"No seguiremos promesas fantasmas": ¿por qué el retorno de Trump no augura calentamiento Rusia-EEUU?

"No seguiremos promesas fantasmas": ¿por qué el retorno de Trump no augura calentamiento Rusia-EEUU?

Sputnik Mundo

Rusia no va a atender a promesas fantasmales ni a medias tintas en cuestiones que considera importantes, opinó a Sputnik el experto político y académico Iván... 20.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-20T17:32+0000

2025-01-20T17:32+0000

2025-01-20T17:32+0000

internacional

eeuu

rusia

donald trump

💬 opinión y análisis

sanciones

brics

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/14/1160610918_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_2f85ff6a184290d06474b14f8a9d6c25.jpg

Aunque algunos analistas políticos consideran que el triunfante de las elecciones presidenciales, Donald Trump, simpatiza personalmente con el presidente ruso, Vladímir Putin, esto no se convierte necesariamente en mejores relaciones entre los dos países, precisó Timoféyev, que es también un experto en el tema estadounidense y profesor asociado del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. En su opinión, Trump es ante todo un hombre de negocios "sin el trauma de la Guerra Fría", y en las relaciones bilaterales le interesarán sobre todo los aspectos empresariales, y dado que el principal socio comercial de Washington es Pekín, el nuevo mandatario estadounidense "no tendría fijación" por Rusia, tampoco en el contexto de la crisis ucraniana. "Se gastan decenas de miles de millones de dólares en apoyar a Ucrania con cargo al presupuesto de Estados Unidos, que dista mucho de ser ilimitado. Intuitiva y racionalmente, creo que entiende que es necesario salir de la crisis ucraniana", indicó el analista.En este sentido, sugirió que, a diferencia de la Administración saliente de Joe Biden, las nuevas autoridades estadounidenses tratarían de poner fin al conflicto ucraniano lo antes posible, e incluso podrían proponer diversos escenarios, como un alto al fuego y condiciones "que luego puedan romperse". Sin embargo, este enfoque es inaceptable para Rusia, y "no va a seguir promesas fantasmales, ir a medias tintas" en lugar de acabar con las hostilidades en los términos previamente expresados por Moscú."Nuestra posición ahora es la siguiente: no hablaremos de cuestiones nucleares, ni de economía, ni de nada que concierna a las relaciones entre los dos países hasta que se resuelvan las cuestiones fundamentales de seguridad rusa, mientras se proporciona apoyo militar y financiero a gran escala a los enemigos de Rusia. Es poco probable que Moscú se retracte de esta postura", concretó.En referencia a la economía y las sanciones de Occidente y, en particular, de EEUU contra Rusia, el interlocutor expresó sus dudas sobre la disminución del grado de presión sancionadora tras la vuelta de Trump al poder. Recordó que fue durante su primer mandato (2017-2021) cuando el republicano tuvo una idee-fixe para "echar a Rusia del mercado energético en Europa y ocupar su lugar". Por ello, prosiguió, la Administración Trump puede seguir imponiendo "rutinariamente" restricciones contra Moscú, aunque no estén teniendo el efecto deseado para Occidente.Por otro lado, subrayó, EEUU puede suavizar algunas medidas restrictivas, sobre todo en el sector financiero, pero estas relajaciones tendrían el carácter de una "estratagema" para conseguir algo de Moscú y una manifestación de la política de "un palo y una zanahoria", ya que el nuevo mandatario estadounidense "si tiene apetito por algo, intentará devorarte".Como ejemplo, recordó las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de imponer aranceles del 100% a las mercancías de los países BRICS si intentan crear su propia moneda alternativa al dólar. Y aunque cada uno de los integrantes de esta asociación utiliza de una u otra forma la divisa estadounidense, las naciones del grupo son partidarias de un mundo multipolar y de "alejarse del americanocentrismo", y esta tendencia, concluyó, "sería difícil de frenar para las nuevas autoridades en la Casa Blanca".

https://noticiaslatam.lat/20250119/como-afectaran-las-sanciones-antirrusas-de-la-administracion-biden-al-segundo-mandato-de-trump-1160598372.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, rusia, donald trump, 💬 opinión y análisis, sanciones, brics, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania