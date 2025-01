https://noticiaslatam.lat/20250114/moscu-admite-posibilidad-de-contactos-telefonicos-con-washington-tras-investidura-de-trump-1160466487.html

Moscú admite la posibilidad de contactos telefónicos con Washington tras la investidura de Trump

Moscú admite la posibilidad de contactos telefónicos con Washington tras la investidura de Trump

Al mismo tiempo, el diplomático destacó que el diálogo debe basarse en los principios de respeto mutuo e igualdad. "Sin esto, el diálogo no será posible", puntualizó. Asimismo, el viceministro subrayó que la posibilidad de una conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y Trump dependerá de Washington, y aseguró que Moscú está dispuesto a mantener ese tipo de contactos. Riabkov aclaró que hasta el momento no ha habido contactos con representantes del equipo de Trump. El 13 de enero, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reveló que de momento no se realizan preparativos concretos para una reunión entre Putin y Trump, pero indicó "la comprensión y la voluntad política", así como comentó que "tales contactos serían muy necesarios y convenientes". Trump, que había ocupado el puesto de presidente de EEUU de 2017 a 2021, ganó nuevamente las presidenciales el 5 de noviembre pasado, convirtiéndose en el primer político estadounidense que desde el siglo XIX logra regresar a la Casa Blanca tras un intervalo de cuatro años. La ceremonia de la toma del cargo del mandatario estadounidense se celebrará el próximo 20 de enero.

