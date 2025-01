https://noticiaslatam.lat/20250120/el-regreso-de-trump-a-la-casa-blanca-que-esperar-de-sus-primeras-24-horas-como-presidente-1160503986.html

El regreso de Trump a la Casa Blanca: ¿qué esperar de sus primeras 24 horas como presidente?

El regreso de Trump a la Casa Blanca: ¿qué esperar de sus primeras 24 horas como presidente?

20.01.2025

Incluso antes de lograr una inapelable victoria en las pasadas elecciones de noviembre, obteniendo un contundente mandato que le dio, además, el poder a su partido en ambas cámaras del Congreso, Donald Trump ya repetía durante su campaña que, de ganar, pediría que le colocaran un "escritorio pequeño" al lado del Capitolio para ponerse a trabajar en restablecer sus políticas de America First ni bien fuese inaugurado oficialmente para encabezar un segundo mandato.Y si bien en la ceremonia de juramento que se realizó este 20 de enero no se improvisó finalmente una mini Sala Oval en el edificio del Capitolio, lo cierto es que el propio Trump y su equipo de asesores ya han dicho a la prensa que tienen planeado firmar decenas de decretos y poner en marcha una serie de políticas públicas durante su primer día como el 47.° presidente de EEUU.La semana pasada, el propio Trump se reunió con la bancada republicada en el Senado para informarles sobre cuáles serán las órdenes ejecutivas que firmará en las primeras horas de su Gobierno. Las mismas, en línea con sus promesas de campaña, giran en torno a combatir la migración ilegal y la deportación de indocumentados, así como revertir las políticas de energía verde establecidas por Joe Biden, según dijeron varios legisladores que estuvieron presentes en el encuentro y hablaron con la prensa posteriormente.El mismo Trump, en la víspera de su juramento, confirmó varias de estas medidas en un acto que realizó en un estadio cerrado en Washington, diciendo que decretará la emergencia nacional en la frontera sur y que restablecería el programa 'Quedate en México', que su administración había puesto en marcha y Biden eliminó, con el objetivo de que los migrantes que buscan asilo no ingresen a EEUU mientras su pedido está siendo analizando.Sin embargo, vale recordar que, en muchos casos, los decretos que firma un presidente al comienzo de su mandato funcionan más como un gesto simbólico ante el electorado que como una herramienta eficaz para empezar a resolver un problema, ya que generalmente estas órdenes efectivas suelen ser impugnadas en la Justicia, con lo que su entrada en vigor queda suspendida hasta que los tribunales dictaminen la última palabra.Además, el propio Trump y sus colaboradores han empezado a minimizar las expectativas en los últimos días, admitiendo que algunas de las cosas que prometieron en campaña que se podrán resolver en las primeras 24 horas o en las primeras semanas no serán factibles de realizarse tan fácilmente. ¿Pero de qué cosas exactamente el presidente Trump prometió encargarse de las primeras en su día inaugural y cuáles son más posibles de resolverse?Ejecutar la mayor deportación de la historiaFue durante toda la campaña su principal promesa, incluso, distintos asesores y el propio Trump ya han dejado claro en las semanas previas a su toma de posesión que será el principal tema que abordarán en el primer día de Gobierno, anunciando incluso en su primera alocución tras convertirse nuevamente en presidente que designará a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas.Si bien una deportación a gran escala como la que prometió Trump es prácticamente imposible por razones de logística e impacto económico, entre otros motivos, colaboradores como el próximo subjefe de gabinete Stephen Miller ya han adelantado que preparan decretos para firmar inmediatamente con el objetivo de limitar el número de refugiados que puedan pedir asilo y proseguir con la construcción del muro fronterizo con México, una de las promesas de Trump en su primera campaña, además de la mencionada declaración de emergencia en la frontera sur y el restablecimiento del programa 'Quédate en México'.Además, en las últimas horas se filtraron planes para realizar la primera redada el 21 de enero en Chicago, una elección nada casual ya que el bastión demócrata es una de las llamadas "ciudades santuarios", por sus políticas de protección a los migrantes indocumentados.En ese sentido, el senador republicano James Lankford, experto en cuestiones migratorias, dijo que el Gobierno de Trump se concentrará inicialmente en intentar expulsar alrededor de un millón de migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera, migrantes con antecedentes o que los tribunales hayan determinado que no son elegibles para permanecer en los EEUU, pero sigan en el país.Sin embargo, numerosas organizaciones de derechos humanos de migrantes ya han dicho que están listas para llevar a la Justicia todos los decretos que firme Trump y que puedan ser considerados inconstitucionales, a la par, numerosos gobernadores demócratas anunciaron que sus funcionarios no colaborarán con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) si no actúan de acuerdo a la ley.En ese sentido, la promesa del presidente de eliminar la ciudadanía por nacimiento sin importar el estatus migratorio de los padres, al estar incorporada en la Constitución y cuya modificación requiere de un consenso bipartidista que no existe actualmente entre republicanos y demócratas, será muy difícil de cumplir, según concuerdan todos los expertos legales.Indultar a los participantes del asalto al Capitolio del 2021El mes pasado, repitiendo una promesa que hizo numerosas veces durante su campaña, Trump dijo al programa Meet the Press de la cadena NBC que "muy probablemente" firmaría indultos en su primer día como presidente a los condenados por el ataque al Capitolio del 2021, que se calculan en más de 1.250 personas.Sin embargo, Trump dijo los perdones podrían no incluir a todos los involucrados en los disturbios, algo replicado recientemente por el vicepresidente J. D. Vance, quien señaló que los indultos serán para aquellos que fueron sentenciados "injustamente" pero no para aquellos que hayan cometidos delitos violentos durante el ataque para intentar frenar la certificación como presidente de Joe Biden o hayan atacado a personal policial.En caso de que Trump cumpla su palabra e indulte a todos —o al menos a una mayoría— de los atacantes, a quienes ha catalogado en el pasado como "patriotas que querían evitar un fraude electoral", este perdón que se conceda no podrá ser revertido por la Justicia, por lo que sería una de las promesas que el republicano sí podría llegar a cumplir en el primer día de gestión.Trump pareció sugerir que perdonará a los condados de este episodio al decirle a la audiencia en su acto, en la víspera de su juramento como presidente, que la decisión que tomará al respecto "los hará a todos ustedes muy felices".Imponer aranceles a productos importadosEsta es otra de las promesas que Trump podría hacer realidad en el primer día de su gestión, si es que finalmente decide gravar con un 25% las importaciones desde Canadá y México e imponer un arancel adicional del 10% a las procedentes de China. Si bien, Trump en su primer Gobierno principalmente utilizó estas amenazas para sentarse a negociar, retractándose en el último minuto cuando debían comenzar a regir, esta vez el republicano ha dicho que no dudará en colocar los aranceles, lanzando esta advertencia repetidamente contra México y Canadá, países vecinos a los que acusa de no hacer lo suficiente para frenar el ingreso de indocumentados y fentanilo.En ese sentido, el magnate anunció esta semana la creación de nuevo organismo dedicado a recaudar aranceles a naciones extranjeras, dejando en claro que no se trata —por el momento— solo de una estrategia retórica de negociación.Sin embargo, tanto el Gobierno mexicano como el canadiense han replicado que colocarán aranceles espejo si es que Trump cumple su promesa, alertando a distintas autoridades de ambos países que los consumidores estadounidenses serán quienes saldrán perdiendo si el presidente de EEUU desata una guerra comercial, algo que puede hacer simplemente con la firma de una orden ejecutiva, sin pasar por el Congreso.Revertir políticas verdes de Joe BidenEste es otro de los temas que ya se sabe que Trump abordará en su primer día como presidente, luego que el Wall Street Journal reportara en días pasados que el republicano ya tiene numerosas órdenes ejecutivas listas para ser firmadas el mismo lunes 20.De acuerdo al medio, los decretos tienen como objetivo volver a dar impulso al uso de los combustibles fósiles estadounidenses y relajar las facilidades en la compra de vehículos eléctricos establecidas por la administración Biden, algo que el magnate había prometido durante su campaña al afirmar su deseo de que EEUU vuelva a conseguir un "dominio energético".En ese sentido, Trump prometió impulsar el fracking y apurar los permisos para plantas que exporten gas natural estadounidense. El mandatario explicó además que el plan energético está ligado a su intención de bajar el precio de los productos básicos y el costo de vida, así como volver a convertir al país en una potencia industrial que no deba depender de importaciones de ningún país.Sin embargo, el Gobierno de Biden ha establecido antes de abandonar el poder numerosas prohibiciones de nuevas perforaciones en aguas costeras para obtener petróleo y gas, sumado al remplazo y derogación de regulaciones, es en general un tema altamente judiciable que puede llevar años, por lo cual el éxito de esta política de Trump es altamente improbable, al menos en el corto plazo.Resolver el conflicto en UcraniaSi bien Trump, con su característico estilo jactancioso, dijo en campaña que pondría fin al conflicto en Ucrania en sus primeras 24 horas como presidente, en los últimos días el propio magnate y su equipo han admitido que el tema es complejo y que su resolución podría llevar más tiempo, aunque sin dejar de repetir las críticas a Biden por financiar a Kiev y gastar dinero estadounidense en un enfrentamiento ajeno.En ese sentido, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo recientemente que su Gobierno estaba "abierto al diálogo con la nueva Administración de los EEUU sobre el conflicto en Ucrania. Lo más importante aquí es eliminar las causas fundamentales de la crisis, sobre las que hemos hablado muchas veces, eso es lo principal".De igual forma, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, dijo que estaban "abiertos" a mantener contactos con la futura administración Trump, aunque aclaró que el diálogo debía basarse en los principios de respeto mutuo e igualdad. "Sin esto, el diálogo no será posible", afirmó el alto diplomático.

