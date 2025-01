https://noticiaslatam.lat/20250113/diplomaticos-de-mexico-reciben-invitacion-a-la-investidura-de-trump-1160435623.html

Diplomáticos de México reciben invitación a la investidura de Trump

El cuerpo diplomático mexicano fue invitado a la investidura de Donald Trump, ganador de los comicios de 2024, como presidente de Estados Unidos, según dio a...

Asimismo, Moctezuma señaló que los estadounidenses han agradecido a la Administración de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, por el envío de personal especializado para ayudar en el combate a los incendios que afectan a California, especialmente en la zona de Los Ángeles."Me encuentro con muchas felicitaciones de gente de todos los círculos del país [norteamericano] agradeciendo a México y a la presidenta Sheinbaum por enviar a ese grupo tan importante para combatir el fuego en Los Ángeles", destacó.Durante los últimos meses, las tensiones entre Sheinbaum y Trump se han extendido a varios aspectos, desde el acuerdo comercial T-MEC y aranceles a productos mexicanos y canadienses, hasta la migración y temas de seguridad, sobre todo en la frontera que comparten ambas naciones.Ante estas diatribas, la presencia de la jefa del Estado mexicano, o en su caso, de funcionarios mexicanos, en la toma de posesión del político republicano, ha estado en el foco de atención.Durante varios días, Sheinbaum indicó que no había recibido la invitación para participar en la ceremonia de Trump."Si ustedes ven momentos anteriores de las [tomas de posesión] de los presidentes de Estados Unidos, no siempre invitan a jefes de Estado. Y, en este caso, vamos a esperar (...); no tenemos ningún problema con eso. Hasta ahora, ¿qué hemos recibido? Una invitación en la Embajada de México en Estados Unidos al [representante del recinto, Esteban Moctezuma]", declaró el 9 de enero de 2025 en conferencia de prensa.

