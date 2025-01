https://noticiaslatam.lat/20250117/putin-senala-que-nuevo-acuerdo-ruso-irani-impulsara-todas-las-areas-de-cooperacion-bilateral-1160549703.html

Putin señala que nuevo acuerdo ruso-iraní impulsará todas las áreas de cooperación bilateral

Putin señala que nuevo acuerdo ruso-iraní impulsará todas las áreas de cooperación bilateral

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El nuevo acuerdo entre Rusia e Irán dará un impulso adicional a todas las áreas de cooperación bilateral, aseguró el presidente de Rusia... 17.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-17T12:16+0000

2025-01-17T12:16+0000

2025-01-17T13:07+0000

internacional

rusia

irán

vladímir putin

masud pezeshkián

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/11/1160550056_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_41b3ad66792c2ee8f3d0288e10dd9b4e.jpg

Subrayó que Moscú y Teherán continúan implementando proyectos conjuntos grandes, incluido en el ámbito de la energía nuclear. "También tenemos otras posibles iniciativas en el sector energético. Hay buenas perspectivas en el ámbito logístico", prosiguió el líder ruso durante las negociaciones. Además, apuntó a la relevancia de las consultas entre los dos Estados, tanto sobre la agenda internacional como regional. A su vez, Pezeshkian advirtió que la presencia de fuerzas extrarregionales no hará nada más que desestabilizar la situación en la región.Durante el encuentro, el presidente ruso acentuó la importancia de la visita de su homólogo a Moscú para no solo examinar los ámbitos de cooperación, sino firmar un tratado de asociación integral entre Rusia e Irán.En este contexto, Pezeshkián indicó que las relaciones entre Irán y Rusia tienen una importancia estratégica y son de carácter integral, declaró el mandatario iraní. Subrayó que Teherán está satisfecho con su cooperación con Moscú en los asuntos bilaterales y en el escenario internacional, mientras que el tratado de cooperación estratégica integral dará impulso al desarrollo de las relaciones entre los dos países.El embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali, avanzó el 13 de enero que ese acuerdo, de 47 artículos, elevará a un nuevo nivel la cooperación bilateral en todos los ámbitos. También aseguró que el tratado no va dirigido contra ningún país.

https://noticiaslatam.lat/20250115/hoja-de-ruta-para-el-futuro-proximo-tratado-ruso-irani-abarca-todos-los-aspectos-de-cooperacion-1160491121.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, irán, vladímir putin, masud pezeshkián