Moscú desvela el fin real de los informes sobre la "huella rusa" en los cables dañados del Báltico

MOSCÚ (Sputnik) — Las informes sobre la supuesta "huella rusa" en los daños causados a cables submarinos en el mar Báltico tienen por objetivo obstaculizar la...

"El verdadero objetivo de todo esto es, a toda costa, restringir la exportación de petróleo ruso, además de intentar crear los requisitos previos para imponer restricciones arbitrarias al transporte marítimo internacional en el mar Báltico", señaló Zajárova en una rueda de prensa.Todo esto, destacó la diplomática, se hace "bajo el pretexto de las especulaciones sobre la conversión [del mar Báltico] en un 'mar interior de la OTAN'".La vocera indicó que la OTAN aprovechó la situación en el mar Báltico "para aumentar la presencia militar" en la zona. "Todo esto podría parecer un nuevo acto de teatro del absurdo, si no fuera por los claros indicios de un plan cuidadosamente elaborado desde hace tiempo", concluyó.La línea eléctrica EstLink 2 entre Finlandia y Estonia se desconectó el pasado 27 de diciembre, cuando había dos barcos cerca de un cable submarino, según la compañía finlandesa Fingrid. La causa de lo ocurrido todavía se ignora, las hipótesis que se exploran van desde el sabotaje hasta el fallo técnico.Por su parte, el medio Yle informó que la Guardia Costera de Finlandia escoltó hacia la costa finlandesa a uno de estos barcos, el petrolero Eagle S con bandera de las Islas Cook que se dirigía de la ciudad rusa de San Petersburgo a Egipto.Entre Estonia y Finlandia se tendieron dos líneas eléctricas: EstLink 1 con potencia de 350 megavatios (MW) en 2006 y EstLink 2 de 650 MW en 2014. Cerca de 145 kilómetros del cable de esta se encuentran bajo el agua. En noviembre pasado se registraron daños en varios cables de telecomunicaciones en el mar Báltico.Rusia considera insuficiente la retirada de Cuba de lista de patrocinadores del terrorismoRusia considera que la retirada de Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos es un paso correcto, pero no suficiente, ya que el bloqueo a la isla sigue vigente, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso."Son pasos en la dirección correcta pero absolutamente insuficientes. Me refiero a que la mayor parte de las restricciones y medidas que se han tomado contra Cuba son de naturaleza extraterritorial, y se tomaron como parte del ilegal e inhumano bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba, endurecido por Washington a un nivel sin precedentes en los últimos años, y todo esto sigue en vigor", aseguró Zajárova.La vocera señaló que estas decisiones de las autoridades estadounidenses reflejan el hecho evidente de que Cuba tiene una reputación impecable como participante activo en la cooperación internacional para prevenir el terrorismo y combatirlo. Enfatizó que la Casa Blanca reconoció la ausencia de pruebas del supuesto apoyo de La Habana al terrorismo internacional. El 14 de enero, la Administración Biden eliminó a Cuba de la lista de "países patrocinadores de terrorismo" del Departamento de Estado norteamericano. La decisión de Biden fue tomada al final de su mandato, seis días antes de que el presidente electo, Donald Trump, asuma el cargo, quien había colocado al país caribeño en la mencionada lista en 2021, durante su primer mandato (2017-2020). Rusia espera que pacto entre Israel y Hamás contribuya a solución de la cuestión palestinaEl Ministerio de Exteriores de Rusia expresó su confianza en que el acuerdo del alto el fuego entre Israel y el movimiento palestino Hamás favorezca la resolución de la cuestión palestina."Esperamos que este acuerdo facilite la formación de las condiciones necesarias para el proceso que lleve a una solución política integral del problema palestino dentro del marco legal internacional reconocido", señaló María Zajárova.La diplomática rusa subrayó que la meta final sigue siendo la creación del Estado de Palestina en las fronteras de 1967, con capital en Jerusalén Este, en convivencia pacífica con Israel. Rusia, enfatizó, cree que el acuerdo de alto el fuego debería constituir un paso importante hacia la estabilización de la situación en la zona de la confrontación palestino-israelí y crear las premisas para la normalización en todo Oriente Medio, en particular en el Líbano, Siria y Yemen. Zajárova volvió a abogar también por la pronta liberación del ingeniero ruso Alexandr Trufánov en manos de Hamás desde octubre de 2023.El acuerdo entre Israel y Hamás, indicó, facilitaría además la normalización de la situación en la Franja de Gaza, las condiciones propicias para el retorno de todas las personas desplazadas y el comienzo de la reconstrucción.El 15 de enero, el primer ministro de Catar, Mohamed Abdulrahman Tani, anunció que Israel y Hamás acordaron un alto el fuego por 42 días con la mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos, que contempla la liberación de 33 israelíes retenidos. El pacto entraría en vigor el próximo 19 de enero.Moscú cree que Kiev atacó la infraestructura de gasoducto TurkStream por orden de EEUUEl intento de Ucrania de atacar una estación compresora del gasoducto TurkStream en la provincia rusa de Krasnodar fue coordinado por Estados Unidos, destacó la vocera de la Cancillería rusa."Hay motivos para creer que el ataque terrorista del 11 de enero contra la estación compresora del gasoducto TurkStream en la provincia de Krasnodar (...) se llevó a cabo siguiendo instrucciones de Washington", señaló Zajárova.En este contexto, la vocera afirmó que Kiev y Washington están cooperando y "hacen todo lo posible" para impedir las exportaciones estables de gas ruso a un precio asequible en Europa, a fin de "dejar espacio en el mercado al caro gas natural licuado estadounidense".La Unión Europea (UE) está tratando de hacer la vista gorda ante los ataques de Kiev contra el gasoducto y se limita a emitir unos razonamientos vagos sobre el tema, denunció."Bruselas se limita a emitir razonamientos vagos de que, por supuesto, les preocupa cualquier ataque a instalaciones del sistema energético. Supuestamente, Kiev, el régimen de Kiev, no informó a la UE sobre nada de eso y, en general, no se trata de ataques. Ni se trata de ataques contra el sector energético, por así decirlo, sino de otra cosa", agregó Zajárova.La diplomática subrayó que, al parecer, estos ataques los lleva a cabo una determinada parte de la UE, que actúa contra sus propios ciudadanos. Y el resto de la UE, añadió, simplemente no está al tanto lo que está pasando.Más temprano, el Ministerio de Defensa de Rusia denunció que el 11 de enero Ucrania intentó atacar con drones la estación compresora Rússkaya del gasoducto TurkStream, ubicada en el sur del país. Los drones fueron derribados por las defensas aéreas rusas, sin provocar víctimas ni daños materiales.El gasoducto TurkStream consta de dos líneas paralelas, de más de 930 kilómetros de extensión, que atraviesan el mar Negro desde Anapa, en la costa de Rusia, hasta Kiyikoy, en Turquía. Desde allí, el gas es suministrado a países del sur y el sureste de Europa. La capacidad de TurkStream alcanza los 31.500 millones de metros cúbicos al año.La Cancillería rusa denuncia a la AESA por cinismo y competencia deslealMaría Zajárova, acusó de "cinismo" y competencia desleal a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), que recomienda estos días evitar el espacio aéreo de Rusia al oeste del meridiano 60 de longitud este."Ha sido la Unión Europea la que ha prohibido el suministro de recambios y componentes para aerolíneas rusas e intentado por todos los medios diezmar nuestra flota aérea... ¿Para qué sirven esas supuestas recomendaciones? Para restablecer con métodos ilegales y mala fe la presunta competitividad de sus propias aerolíneas, que se ven obligadas a circunnavegar Rusia debido a la política de sanciones de la UE", explicó la portavoz de Exteriores en una rueda de prensa.El 9 de enero, la AESA recomendó a las aerolíneas de Estados miembros de la UE y terceros países que han recibido de ella una autorización de seguridad que eviten el espacio aéreo ruso al oeste del meridiano 60 de longitud este en todos los niveles de vuelo. Esas instrucciones, emitidas dos semanas después del accidente del vuelo J2-8243 de Azerbaijan Airlines, están en vigor hasta el 31 de julio de 2025, si bien podrán cancelarse o modificarse antes.Rusia señaló en repetidas ocasiones que resistirá la creciente presión de las sanciones que Occidente comenzó a ejercer sobre ella desde el inicio de la operación militar en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Para principios de agosto pasado, de acuerdo con la base de datos Castellum.AI, EEUU y sus aliados occidentales activaron más de 19.500 sanciones individuales y sectoriales contra Rusia.

