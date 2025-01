https://noticiaslatam.lat/20250116/ex-primer-ministro-de-groenlandia-la-isla-no-esta-en-venta-sino-abierta-a-los-negocios-1160527981.html

Ex primer ministro de Groenlandia: "La isla no está en venta, sino abierta a los negocios"

Ex primer ministro de Groenlandia: "La isla no está en venta, sino abierta a los negocios"

Independientemente de lo que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, diga o piense sobre Groenlandia, la isla no está en venta, declaró a Sputnik... 16.01.2025, Sputnik Mundo

También está de acuerdo con las declaraciones del actual primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, sobre el deseo de los habitantes del país de ser "groenlandeses" en lugar de daneses o estadounidenses. "Así que Groenlandia no está en venta absolutamente", subraya Kleist.¿Por qué EEUU no es una opción? Donald Trump puede alardear todo lo que quiera sobre las supuestas ventajas de que Washington se apodere de Groenlandia, pero Kleist dice que no considera a Estados Unidos "como una madre patria atractiva". Por eso, sugiere Kleist, Groenlandia "debería encontrar soluciones con Dinamarca". Según el ex primer ministro, Groenlandia se enfrenta a "muchos problemas" que deben debatirse y resolverse, entre ellos los jóvenes desempleados y sin formación, afirma. "Mi mayor preocupación son los jóvenes [entre 17 y 25 años] que no tienen trabajo, ni estudios, ni siquiera una dirección", comenta. "Son aproximadamente 3.000 jóvenes y se supone que son nuestro futuro y que van a hacerse con el control del país. Es una cuestión nacional", añade. Además, dice Kleist, Groenlandia tiene muchos asuntos que discutir con su actual líder Dinamarca. "Una potencia colonial es una potencia colonial, se mire por donde se mire", señala.

