Las amenazas de Trump buscan crear una inestabilidad beneficiosa para sectores como el de defensa

16.01.2025

Las recientes y polémicas declaraciones intervencionistas del futuro presidente estadounidense, Donald Trump, tienen objetivos específicos para beneficiar a ciertos sectores de la economía del país, entre ellos el de la industria bélica y la industria del petróleo y el gas, consideran los expertos.Sostienen que las bravuconadas procedentes de una de las mayores potencias mundiales tienen otro propósito: generar inestabilidad en el escenario geopolítico global que redunde en beneficios para las industrias estadounidenses que el futuro presidente representa."Cualquier escenario de inestabilidad tendrá un impacto en la economía internacional. Pero hay sectores del capital, como la industria bélica y toda la cadena productiva que la rodea, que se benefician en cierta medida de la inestabilidad", comentó Roberto Moll Neto, profesor de Historia de Estados Unidos en la Universidad Federal Fluminense (UFF) e investigador de la Red de Estudios sobre Estados Unidos.Moll planteó que esta inestabilidad podría llevar a una pérdida de confianza en Estados Unidos, pero también podría alimentar a otros candidatos de extrema derecha en Europa y América Latina, y ganar apoyo internacional para presionar a la Unión Europea (UE), Panamá y Canadá."Es bueno para los votantes de Silicon Valley, que apuestan a que pueden dirigir la nueva administración hacia sus intereses a través de concesiones, como vimos en la vergonzosa, pero nada sorprendente adhesión de Elon Musk y Mark Zuckerberg a la ideología y Administración trumpista", comentó Pedro Allemand Mancebo Silva, investigador del Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio) y doctor en Relaciones Internacionales.También añadió que mucho de lo que dice y hace el futuro presidente estadounidense "tiene un elemento de performance, de espectáculo y de esa postura de 'macho' que cultiva como parte de su reputación".En opinión de Silva, la estrategia de movilización política de los trumpistas utiliza la desinformación y la exageración como herramientas para enganchar a seguidores y simpatizantes, creando un sentimiento de pertenencia y comunidad, de una agenda política que llevar a cabo."Esta función catalizadora no solo ha traído éxitos electorales, con Trump haciéndose con la presidencia y la mayoría en ambas cámaras del legislativo estadounidense, sino que también ha tenido impactos nacionales y locales en términos de políticas públicas."Entre las promesas plausibles, Moll Neto consideró que la más grave es el proyecto de persecución y deportación de inmigrantes, porque es más factible y tiene un profundo impacto en la vida de cientos de miles de personas, incluidos los latinos nacidos en Estados Unidos.Para Silva, la declaración más grave del futuro presidente se refiere al retroceso de la política medioambiental estadounidense."Enfrentar el cambio climático, mitigar sus efectos, pero también buscar revertirlos es el principal desafío de la humanidad en este momento. Un presidente abiertamente negacionista, apoyado por negacionistas, con una agenda negacionista, es la receta para varios ecocidios", afirmó el experto.Silva añadió que la expansión de la producción de combustibles fósiles en Estados Unidos probablemente aumentará en los próximos años, incluso sobre zonas protegidas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en el norte de Alaska.El experto recordó que, en su primer mandato, Trump relajó la legislación medioambiental y concedió licencias para la exploración petrolífera en zonas protegidas. Es probable que esto se repita en su segundo mandato y agrave la crisis climática en favor del enriquecimiento de las empresas petroleras y gasísticas estadounidenses."Esto también es un golpe para los esfuerzos de transición ecológica en todo el mundo, ya que las empresas energéticas con sede en Estados Unidos —que tienen muchos activos y negocios en los campos de la generación y el desarrollo de energías limpias— pueden reorientar sus esfuerzos hacia la explotación continua de combustibles fósiles, reduciendo los incentivos y la disponibilidad de capital para proyectos vinculados a la transición ecológica", explicó Silva.Moll Neto recordó que de las muchas promesas que Trump hizo en su primer mandato, en realidad ha cumplido algunas, como retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y perseguir, encarcelar y deportar a aproximadamente 1,5 millones de inmigrantes.Como promesas parcialmente cumplidas, destaca la propuesta de renegociar los acuerdos comerciales para situar a Estados Unidos en una posición más favorable en el comercio internacional, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que dio lugar al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).Sobre la economía, Silva expresó que Trump debería renovar acciones de su primera administración, como la reducción de impuestos para los más ricos y la imposición de aranceles, con el objetivo de fortalecer la industria estadounidense, cuyas consecuencias fueron el aumento de los precios al consumidor y la guerra comercial con China.Esta última, sin embargo, no dio los resultados prometidos, considera el profesor de la UFF.Al igual que prometió poner fin al conflicto en Ucrania y en la Franja de Gaza nada más asumir el cargo, el presidente electo también declaró en su primer mandato que acabaría con los conflictos en Afganistán e Irak. Redujo el número de tropas estadounidenses en estos países y urdió la retirada completa de Afganistán, que se llevó a cabo de forma casi improvisada en los primeros días de la Administración Biden, recordó el analista."Como promesa incumplida, podemos recordar que Trump afirmó que sería capaz de acabar con las guerras en Oriente Medio y poner fin a la influencia de Irán en la región."Anexión de GroenlandiaLa anexión de Groenlandia propuesta por Trump es una estrategia de presión para aumentar la presencia estadounidense en el territorio. Actualmente, la defensa de Groenlandia está financiada por Dinamarca y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)."Existe el temor de que China o Rusia aumenten su presencia en la región, ya sea para explotar recursos y/o establecer posiciones militares. Por ello, las declaraciones del presidente electo pretenden presionar a Dinamarca y a la Unión Europea para que aumenten su propio gasto en la defensa de Groenlandia, lo que indirectamente favorecerá a la industria bélica estadounidense y otorgará derechos de explotación a empresas transnacionales alineadas con el Gobierno de Trump", explicó el profesor de la UFF.Ambos entrevistados descartaron cualquier posibilidad de que EEUU utilice la fuerza, ya que pondría en peligro las relaciones con la UE y supondría mayores costos para la población estadounidense."Hablar de la compra de Groenlandia no solo se remonta a una iniciativa estratégica estadounidense, que solo terminó tras la Segunda Guerra Mundial, y la instalación de una base aérea permanente en Groenlandia —la base aérea de Thule—, sino también a un deseo de ampliar la presencia estadounidense en el Atlántico Norte", añadió Silva.Acorde a las palabras del analista, las declaraciones de Trump han tenido el efecto pretendido, ya que ha recibido una oferta del Gobierno danés para ampliar la presencia militar estadounidense en la colonia, manifestó el investigador de la PUC-Río.Estados Unidos ya intentó comprar Groenlandia en algunas ocasiones debido a la riqueza del suelo en minerales, petróleo y gas, incluyendo minerales fundamentales para la producción de chips, baterías y componentes tecnológicos, "fundamentales para sectores que apoyaron decisivamente la campaña de Trump".Canal de PanamáPor esta ruta estratégica para Washington, el canal de Panamá, pasa en torno al 6% del comercio internacional y entre el 12% y el 15% del flujo de mercancías procedente del país norteamericano."Además, el canal es esencial para la defensa de EEUU, por la necesidad de transportar personal terrestre y naval rápidamente entre el Atlántico y el Pacífico. La nueva administración quiere presionar al Gobierno panameño para que contenga o extinga la presencia china en el canal de Panamá", explicó Moll Neto.El investigador también precisó que era "improbable" que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de Estados Unidos, y que la invitación de Trump a anexionar Canadá a EEUU busca un acuerdo sobre aranceles que proteja a la industria estadounidense de la competencia canadiense, sin afectar a las ventajas que los productos de empresas con sede en este país encuentran en el país vecino, o a la importación de gas y petróleo canadienses.Por contrato, China controla actualmente dos puertos del canal, lo que ha supuesto ventajas para el flujo de mercancías chinas y también coloca a China en una posición privilegiada para recabar información sobre el tránsito por el canal."A esto se añade el descontento de Estados Unidos por el aumento de los costes del transporte de mercancías a través del canal. El resultado es difícil de predecir. Recuperar el control por la fuerza en este momento parece poco probable. Incluso implicaría fricciones con China. No parece que la sociedad civil ni el Congreso estén dispuestos a apoyar semejante aventura", afirmó el profesor de la UFF.

