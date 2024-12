https://noticiaslatam.lat/20241203/trump-sugiere-que-canada-se-incorpore-como-estado-numero-51-a-eeuu-1159457065.html

Trump sugiere que Canadá se incorpore como estado número 51 a EEUU

Trump sugiere que Canadá se incorpore como estado número 51 a EEUU

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente electo de EEUU, Donald Trump, bromeó que Canadá podría unirse a su país como estado número 51, si no resiste la subida... 03.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-03T08:01+0000

2024-12-03T08:01+0000

2024-12-03T08:38+0000

internacional

eeuu

canadá

donald trump

justin trudeau

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/16/1159202717_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c0c3af0e37606bcf494526021074a6e.jpg

Al reunirse la semana pasada en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, Trump reafirmó que, nada más tomar posesión del cargo, aplicará un arancel del 25% a todos los productos canadienses a menos que el país vecino controle la frontera y equilibre el comercio bilateral, en el que EEUU tiene hoy un déficit de más de 100.000 millones de dólares. Según dos fuentes presentes en aquel encuentro, Trudeau objetó que el alza de tarifas mataría la economía canadiense, a lo que Trump replico: "¿Conque su país no puede sobrevivir a menos que esté estafando a EEUU por $100.000 millones?".Uno de los presentes en la mesa comentó que Canadá sería un estado muy liberal, lo que provocó aún más risas. Entonces Trump supuso que Canadá podría convertirse en dos estados: uno conservador y otro liberal.Y le dijo a Trudeau que si no puede manejar su lista de demandas sin estafar a EEUU en el comercio, tal vez Canadá debería convertirse en un estado o dos y Trudeau podría ser un gobernador. A finales de noviembre pasado, Trump advirtió que si no cesan los flujos migratorios de personas indocumentadas y el tráfico de drogas ilícitas por las fronteras comunes impondrá aranceles del 25% a las exportaciones canadienses y mexicanas hacia EEUU. La investidura de Trump está prevista para el 20 de enero de 2025.

https://noticiaslatam.lat/20241203/como-un-yugo-que-eeuu-impone-los-aranceles-anunciados-por-trump-estropearian-la-imagen-del-dolar-1159440591.html

eeuu

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, canadá, donald trump, justin trudeau