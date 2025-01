https://noticiaslatam.lat/20250115/cancilleres-latinoamericanos-dialogaran-para-unificar-posiciones-ante-el-regreso-de-trump-1160501799.html

Cancilleres latinoamericanos dialogarán para unificar posiciones ante el regreso de Trump

BOGOTÁ (Sputnik) — Varios cancilleres latinoamericanos dialogarán este 17 de enero para unificar una posición regional en varios temas frente al regreso de

El ministro consideró que el nuevo Gobierno de EEUU "genera muchas expectativas en toda la región" e indicó que los temas de migración y de comercio serán claves en las discusiones entre las distintas administraciones. "Tenemos preocupación no solamente Colombia, sino la región, por lo que se ha manifestado frente a la relación con México, con Panamá, las manifestaciones en torno a Canadá y por eso conjuntamente estamos convocando la reunión", afirmó. Días atrás, Trump dijo que EEUU podría utilizar su fuerza militar para anexionarse Groenlandia, territorio danés, y volver a tomar el control del Canal de Panamá; previamente había sugerido Canadá fusionarse con su país. Murillo afirmó que, a pesar de las diferencias, se espera que el Gobierno colombiano, liderado por Gustavo Petro, pueda encontrar "puntos comunes de trabajo" con Trump. "Esta es una relación sólida que va más allá de los Estados, va más allá de los gobiernos, va más allá del ciclo electoral", añadió. Asimismo, el presidente electo de EEUU amenaza con imponer aranceles progresivos comenzando con un 25% a las exportaciones de México y Canadá a su país, si no hacen lo necesario para contener el flujo de migrantes y el narcotráfico, en particular el opiáceo sintético fentanilo. Tras las amenazas de Trump de hacerse con el control del canal de Panamá, varios países, entre ellos China, Colombia, México, Venezuela, se solidarizaron con la nación latinoamericana.

