Trump impondrá arancel del 25% a México y Canadá hasta que no se combata la crisis migratoria

El presidente electo republicano incluyó ahora a Canadá en su amago de imposición de un arancel del 25% como medida de presión para que dicho país y México... 26.11.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/06/1158836836_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e7ed04731ee483b98fbabcb39ea01d2.jpg

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, anunció a través de Truth Social que tan pronto asuma el cargo el 20 de enero, impondrá un arancel del 25% a los productos de México y Canadá hasta que no se haga frente a la crisis migratoria.El mandatario acusó que miles de personas cruzan de manera ilegal a su país a través de sus vecinos del norte y del sur, "trayendo consigo niveles de delincuencia y drogas nunca antes vistos".Una de las promesas insignia del republicano durante su campaña presidencial fue el combate a la migración ilegal que llega a EEUU. Al respecto, ofreció emprender una deportación masiva en cuanto regrese a la Casa Blanca.El 4 de noviembre de 2024, durante un mitin en Carolina del Norte (sureste de Estados Unidos), Trump amenazó con imponer un arancel de 25% a los productos mexicanos, si el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no impide el ingreso de migrantes y drogas hacia Estados Unidos en la frontera compartida.En respuesta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo el 12 de noviembre de 2024 que México podría responder con aranceles contra EEUU, si es que durante el Gobierno de Trump disponen tomar esa medida con México."Si tú me aplicas a mí 25% de arancel, yo tengo que reaccionar con aranceles y soy tu principal importador, junto con Canadá", declaró en Radio Fórmula.De acuerdo con el funcionario, esta decisión tendría varias repercusiones para EEUU, entre ellas, en la inflación.

donald trump, claudia sheinbaum, marcelo ebrard, méxico, canadá, eeuu, seguridad, política, aranceles