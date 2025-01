https://noticiaslatam.lat/20250111/un-estudio-calcula-que-el-numero-de-muertos-en-gaza-podria-ser-40-superior-al-que-se-conoce-1160377185.html

Un estudio calcula que el número de muertos en Gaza podría ser 40% superior al que se conoce

Según las autoridades de salubridad de Palestina, los ataques de Israel contra la franja de Gaza han dejado más de 46.000 personas muertas desde el inicio del... 11.01.2025, Sputnik Mundo

El 9 de enero, la revista especializada The Lancet publicó una investigación en la que sugiere que el número de fallecimientos durante parte del tiempo que lleva el conflicto en Gaza podría ser mucho mayor al que han reportado las autoridades locales.De acuerdo con la investigación titulada Mortalidad por lesiones traumáticas en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024: un análisis de captura-recaptura, se estimaron más de 64.000 muertes tan solo en el periodo del estudio, con lo que las autoridades palestinas estarían subregistrando los fallecimientos.Además, el estudio publicado en The Lancet revela que las mujeres, los niños y las personas mayores de 65 años representaron 59,1% de las muertes para las que se disponía de datos por edad y sexo.La cifra publicada por el estudio para un periodo de casi nueve meses supera en casi en 20.000 el número de muertes registradas por el Ministerio de Salud de Gaza en 46.000, pero para todo el tiempo que llevan los ataques israelíes, es decir, 15 meses.El 10 de enero, el Ministerio de Salud de Gaza informó que desde el 7 de octubre de 2023, se han registrado un total de 46.006 muertes y más de 109.378 heridos como resultado del bombardeo israelí. Esta cifra se presenta luego de que las fuerzas israelíes mataran a 70 personas e hirieran a 107 en Gaza en las últimas 24 horas.El estudio explica que esta diferencia en torno a las cifras se presenta debido a que se han ido deteriorando la calidad de los datos de mortalidad captados por las autoridades locales, como indica el creciente número de fallecidos no identificados"La escalada de las operaciones militares terrestres israelíes y los ataques a las instalaciones sanitarias perturbaron gravemente la capacidad de estas últimas para registrar electrónicamente las defunciones", explica el informe.Finalmente, los autores del estudio destacan que sus hallazgos dejan ver una tasa de mortalidad excepcionalmente alta entre civiles en la Franja de Gaza, que subraya la necesidad urgente de intervenciones para prevenir más pérdidas de vidas."Nuestros hallazgos muestran una tasa de mortalidad excepcionalmente alta en la Franja de Gaza durante el periodo estudiado. Estos resultados subrayan la necesidad urgente de intervenciones para prevenir más pérdidas de vidas e iluminan patrones importantes en la conducción de la guerra", se lee en el estudio.

