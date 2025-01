https://noticiaslatam.lat/20250108/dimision-de-trudeau-podria-beneficiar-al-partido-liberal-pero-dejara-a-canada-debilitado-1160295916.html

Dimisión de Trudeau podría beneficiar al Partido Liberal, pero "dejará a Canadá debilitado"

08.01.2025

La gravedad de la crisis institucional en Canadá, señala el diario, es particularmente apremiante ya que no solo el presidente electo Donald Trump ha amenazado con establecer aranceles a las importaciones de Canadá hasta que Ottawa frene la llegada de migrantes ilegales y droga desde la frontera norte, sino también porque el republicano, en un tono cada vez más serio, ha prometido que buscará anexar al país como "el estado número 51". Según vaticinan todos los analistas, la salida de Trudeau mejorará las oportunidades electorales del Partido Liberal de cara a los próximos comicios, a realizarse a más tardar en octubre."Tras su renuncia, al primer ministro [Trudeau] le resultará difícil cumplir un mandato significativo en la negociación con Estados Unidos, lo que refleja que no hay unidad dentro de Canadá", dijo al diario Xavier Delgado, miembro del Instituto Canadiense del Wilson Center, un think tank con sede en Washington."Canadá sería más fuerte a la hora de tratar con Estados Unidos si pudiera unirse en torno al mensaje de un líder", añadió Delgado.En ese sentido, el artículo sugiere que el hecho de buscar aferrarse al poder mientras el país atraviesa circunstancias dramáticas es un acto egoísta por parte de Trudeau, quien, tras más de 9 años como primer ministro, apenas es visto favorablemente por menos del 20% de los ciudadanos canadienses y hasta su propio partido no lo quiera más como su líder y candidato.El diario afirma que si bien el premier ha logrado dilatar su salida del escenario político para no ser eyectado de forma inmediata como su partido exigía (algo que el primer ministro percibía como una humillación inadmisible con su legado, según reportes de la prensa), estos meses en los que Canadá será gobernada por un "cadáver político" solo hará al país más débil, en un momento en el que debe estar fuerte para enfrentar a Trump."Pero [poner su carrera por sobre el país] parece ser una apuesta que Trudeau está dispuesto a asumir", se lee en el diario.

