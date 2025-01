https://noticiaslatam.lat/20250109/el-mayor-error-de-biden-es-que-nunca-mantuvo-conversaciones-con-putin-1160323498.html

"El mayor error de Biden es que nunca mantuvo conversaciones con Putin"

"El mayor error de Biden es que nunca mantuvo conversaciones con Putin"

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) – El enviado de Donald Trump para Moscú y Kiev, Keith Kellogg, afirmó el 8 de enero que el presidente electo de EEUU no está "tratando de... 09.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-09T01:24+0000

2025-01-09T01:24+0000

2025-01-09T01:29+0000

internacional

eeuu

donald trump

joe biden

ucrania

otan

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e5/0c/04/1119001197_0:0:2596:1461_1920x0_80_0_0_4fc2fb31ea0681f59e77fc064d0fe2f7.jpg

"No está tratando de darle algo a [el presidente ruso, Vladímir] Putin o a Rusia. En realidad está tratando de salvar a Ucrania", dijo Kellogg a la cadena Fox News. Kellogg consideró que el mayor error del presidente saliente de EEUU, Joe Biden, fue nunca dialogar con Putin sobre el conflicto en Ucrania. El pasado 27 de noviembre, Trump nominó a Kellogg para servir como asistente presidencial y enviado especial para Ucrania y Rusia. Kellogg es un teniente general retirado, de 80 años, y que fue jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Mike Pence. Durante su campaña electoral, Trump afirmó que el conflicto en Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Biden, y agregó que, de ser reelegido, lo resolvería en 24 horas. Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas palabras como una simplificación excesiva, argumentando que el conflicto es demasiado complejo para solucionarse en un solo día. En junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, entre ellas que Ucrania retire las tropas de las cuatro nuevas regiones rusas (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear. Volodímir Zelenski, cuyo mandato como presidente de Ucrania finalizó en mayo pasado, rechazó la propuesta, calificándola de "ultimátum".

https://noticiaslatam.lat/20241227/trump-quiere-transferir-la-responsabilidad-de-las-demandas-de-ucrania-a-europa-1160054066.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, donald trump, joe biden, ucrania, otan, rusia