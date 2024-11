https://noticiaslatam.lat/20241129/ley-libertador-simon-bolivar-venezuela-responde-a-la-nueva-agresion-economica-de-eeuu-1159386881.html

'Ley Libertador Simón Bolívar': Venezuela responde a la nueva agresión económica de EEUU

'Ley Libertador Simón Bolívar': Venezuela responde a la nueva agresión económica de EEUU

Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de forma unánime la 'Ley Especial Libertador Simón Bolívar' contra el bloqueo imperialista y en defensa de la... 29.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-29T23:30+0000

2024-11-29T23:30+0000

2024-11-30T00:26+0000

américa latina

venezuela

eeuu

simón bolívar

política

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/0c/1145653504_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5143a7f2fc0a09c3a82abe21a81dcc3b.jpg

En un acto simbólico de reafirmación de la independencia venezolana, los diputados y diputadas del Parlamento acudieron a la Plaza Bolívar para rendir homenaje al libertador tras la aprobación del texto legislativo. El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, destacó el peso histórico de esta iniciativa. "Esta ley es para desagraviar el nombre del más grande hombre que haya conocido la historia de este continente. Tan grande su legado, su ejemplo y su gesta libertaria que, 200 años después, el imperio que le temía, aún le teme, el imperio que le odiaba, aún le odia e insiste mancillar su nombre", señaló.Una ley en contra de la agresión económica y culturalEn entrevista con Sputnik, la politóloga Carolina Escarrá explicó el contexto en el que se da esta ley, sus principales aspectos y su simbolismo frente a las agresiones extranjeras."¿Cuál es el contexto en el que surge esta ley? La Ley Especial Libertador Simón Bolívar se da en un momento muy interesante, marcado por la reciente aprobación de la Bolívar Act en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos", explicó. Este proyecto de ley estadounidense, que aún espera ser ratificado en el Senado, pretende institucionalizar las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, con sanciones dirigidas no solo a instituciones, sino también a empresas con vínculos con agencias estadounidenses."El nombre de esta ley, Bolívar Act, no es casual", señaló Escarrá a tiempo de señalar que "es parte de una estrategia simbólica que busca desacreditar al libertador Simón Bolívar, uno de los grandes antiimperialistas de la historia, y utilizar su figura para justificar una ley que atenta contra nuestra soberanía".Según explicó, la Bolívar Act contiene solo dos artículos que, aunque breves, tienen un impacto devastador. "El primero prohíbe a las agencias estadounidenses comerciar con Venezuela y estipula sanciones para quienes incumplan esta prohibición. El segundo, aunque permite excepciones, deja en manos del Departamento de Estado y la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) la posibilidad de definir qué actividades son permitidas, lo cual reafirma su control político sobre cualquier vínculo con nuestro país".Escarrá resaltó que el uso del nombre de Bolívar en la ley estadounidense forma parte de lo que llamó una "guerra cognitiva". La politóloga denunció una campaña cultural de descrédito contra Bolívar a nivel internacional. "Se han promovido caricaturas ofensivas, manipulaciones históricas y falsas narrativas para minar la figura del Libertador. Esto no es casual, es un intento de despojar a los venezolanos de su principal símbolo de resistencia y emancipación”.El significado de la 'Ley Especial Libertador Simón Bolívar'Entre los aspectos más relevantes de esta ley destacan las sanciones contra actores que promuevan o respalden sanciones extranjeras. "La ley establece la inhabilitación política perpetua para quienes soliciten sanciones o intervenciones militares contra Venezuela. Además, permite juicios en ausencia para figuras como Leopoldo López, Juan Guaidó o Julio Borges, quienes han estado fuera del país promoviendo agresiones contra la patria", afirmó Escarrá.La ley también regula la actuación de los medios de comunicación. Pues, "se establece que los medios que fomenten la aplicación de sanciones enfrentarán la revocación de sus concesiones. Esto es clave para frenar las campañas mediáticas que buscan legitimar las agresiones externas", añadió.Impacto político de la 'Ley Especial Libertador Simón Bolívar'La aprobación de esta ley tiene un impacto significativo en la dinámica política del país. Escarrá destacó que refuerza la soberanía nacional al establecer un marco legal claro contra las acciones de injerencia. "Además de sancionar a quienes promuevan medidas coercitivas, esta ley garantiza la paz y protege al pueblo de agresiones externas", afirmó.En el ámbito internacional, la ley refuerza la posición de Venezuela como un país soberano que no se somete a los dictados extranjeros. Además de la aprobación de esta ley, Escarrá destacó otras iniciativas destinadas a reivindicar la figura del Libertador. "En mayo desarrollamos la campaña 'Bolívar está en la calle', que incluyó actividades educativas, concursos de poesía y caricatura, y charlas sobre el pensamiento bolivariano. Estas acciones son esenciales para reforzar el amor a la patria desde temprana edad", explicó.La politóloga concluyó destacando el simbolismo de esta ley como un acto de resistencia y reafirmación de la identidad nacional. "La Ley Especial Libertador Simón Bolívar es mucho más que un marco jurídico. Es una declaración de principios y una respuesta contundente al imperialismo. Representa el compromiso de Venezuela con su soberanía, su paz y su legado libertario", ponderó.

https://noticiaslatam.lat/20241128/asamblea-nacional-de-venezuela-aprueba-la-ley-libertador-simon-bolivar-contra-sanciones-de-eeuu-1159361141.html

https://noticiaslatam.lat/20241126/maduro-anuncia-la-verdadera-ley-bolivar-para-castigar-apoyo-a-sanciones-contra-venezuela-1159282838.html

https://noticiaslatam.lat/20241122/ley-bolivar-la-nueva-ofensiva-de-eeuu-contra-venezuela-que-reafirma-su-vision-imperialista-1159221447.html

https://noticiaslatam.lat/20241123/autoridades-venezolanas-investigan-a-maria-corina-machado-por-apoyar-ley-bolivar-de-eeuu-1159222188.html

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

José Negrón Valera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107651/71/1076517102_834:519:3324:3009_100x100_80_0_0_27e5653701df9338e8cbda7194bf5257.png

venezuela, eeuu, simón bolívar, política, 💬 opinión y análisis