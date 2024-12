https://noticiaslatam.lat/20241203/china-seguira-reforzando-la-cooperacion-dentro-del-grupo-brics-a-pesar-de-las-amenazas-de-trump-1159467721.html

China seguirá reforzando la cooperación dentro del grupo BRICS a pesar de las amenazas de Trump

PEKÍN (Sputnik) — China continuará fortaleciendo su cooperación en el marco del grupo BRICS a pesar de las amenazas de Donald Trump, que ganó las recientes... 03.12.2024, Sputnik Mundo

El pasado 30 de noviembre, Trump amenazó a los países miembros del grupo BRICS con imponerles "aranceles del 100%" si no abandonan sus planes de crear una moneda alternativa al dólar estadounidense. Además de los derechos, el comercio con EEUU también se verá restringido para estos países si continúan renunciando al dólar como moneda contable. Lin subrayó que los países del BRICS abogan por la apertura, la inclusión, la cooperación mutuamente beneficiosa y no participan en confrontaciones de bloques ni dañan a terceros. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, indicó en octubre que la idea de crear una moneda única para el grupo BRICS no está sobre la mesa.

