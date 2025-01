https://noticiaslatam.lat/20250109/asi-reaccionaron-francia-y-alemania-a-las-intenciones-de-trump-sobre-groenlandia-1160316736.html

Así reaccionaron Francia y Alemania a las intenciones de Trump sobre Groenlandia

Así reaccionaron Francia y Alemania a las intenciones de Trump sobre Groenlandia

Los Gobiernos de Alemania y Francia advirtieron que las fronteras son inviolables y que ninguna nación, chica o grande, tiene el derecho a utilizar la fuerza...

Dos de las mayores economías europeas criticaron las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos sobre controlar la isla de Groenlandia, que actualmente es un territorio danés autónomo entre los océanos Atlántico Norte y Ártico.El canciller alemán, Olaf Scholz, consideró que las palabras de Trump habían provocado "incomprensión" entre los líderes europeos y recordó que el principio de inviolabilidad de las fronteras debe ser respetado por todas las naciones.La sugerencia de Trump también tuvo respuesta desde Francia, donde el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que Europa se levantaría en defensa del derecho internacional. "No es cuestión de que la UE permita que otras naciones del mundo, sean quienes sean, ataquen sus fronteras soberanas", dijo en una entrevista radiofónica.Por su parte, Dinamarca rechazó cualquier amenaza de fuerza o coerción, pero se dijo abierta a dialogar con Trump sobre la posibilidad de trabajar juntos para abordar sus legítimas preocupaciones de seguridad cuando se trata del territorio de GroenlandiaLars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores danés, restó importancia a la posibilidad de que Groenlandia llegue a formar parte de Estados Unidos: "Reconocemos plenamente que Groenlandia tiene sus propias ambiciones. Si se materializan, Groenlandia será independiente, aunque difícilmente con la ambición de convertirse en un Estado federal de Estados Unidos", expreso.El diario británico The Guardian señaló que actualmente Dinamarca está entre la espada y la pared, pues enfrenta las amenazas cada vez más serias de Trump de hacerse con la isla por razones geoestratégicas, mientras se presentan crecientes demandas de la clase política groenlandesa para independizarse totalmente de Dinamarca.El 7 de enero, Trump dijo que no descartaría el uso de la coerción económica para obligar a Dinamarca a vender Groenlandia a Estados Unidos."Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal sobre ella. Pero si lo conocen, deberían renunciar a ella porque la necesitamos para la seguridad nacional, es decir, para el mundo libre. Si Dinamarca quiere llegar a una conclusión, pero nadie sabe si tiene el título o el interés adecuados, la gente probablemente votará por la independencia o por unirse a EEUU, pero si lo hicieran, entonces yo impondría aranceles muy altos a Dinamarca", aseguró Trump.

