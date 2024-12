https://noticiaslatam.lat/20241225/dinamarca-afianzara-la-defensa-de-groenlandia-tras-declaraciones-de-trump-1160044344.html

Dinamarca invertirá más en defensa de Groenlandia tras declaraciones de Trump

Dinamarca invertirá más en defensa de Groenlandia tras declaraciones de Trump

El Gobierno de Dinamarca invertirá 1.500 millones de dólares para reforzar la seguridad en Groenlandia, anunció el ministro de Defensa del país europeo, Troels... 25.12.2024

Poulsen dijo al periódico danés Jyllands-Posten que Copenhague planea un nuevo paquete de defensa, aunque aclaró que no está relacionado precisamente con las recientes declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que retomar el control de Groenlandia es fundamental para el país norteamericano.El ministro de Defensa danés calificó el anunció del refuerzo de la seguridad de “irónico” porque se produjo apenas dos días después de que Trump pidiera la propiedad estadounidense de la isla ártica.Poulsen también dijo que el Gobierno de Dinamarca estaba dispuesto a “trabajar con Estados Unidos” para reforzar la seguridad en Groenlandia.De acuerdo con el reporte del periódico danés, el paquete incluye dos patrulleras clase Thetis, dos drones de largo alcance, dos equipos de perros de trineo y más personal militar danés en Groenlandia.El lunes, el primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, respondió a Trump que el territorio no está en venta.“Groenlandia es nuestra. No estamos en venta y nunca lo estaremos. No debemos perder nuestra larga lucha por la libertad”, escribió Egede, aunque también señaló una apertura a la cooperación y el comercio.Groenlandia es una región autónoma, pero sigue bajo el control de Dinamarca, que se ocupa de los asuntos de defensa, seguridad y política exterior.

