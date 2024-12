https://noticiaslatam.lat/20241226/desde-acuerdos-hasta-escandalos-diplomaticos-y-guerra-podria-eeuu-apoderarse-de-groenlandia-1160041599.html

Desde acuerdos hasta escándalos diplomáticos y guerra: ¿Podría EEUU apoderarse de Groenlandia?

Sputnik Mundo

El renovado interés de Donald Trump por anexionarse Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, tiene a todo el mundo preguntándose si tal acción podría...

Aunque no hay ninguna oferta formal sobre la mesa, comprar Groenlandia costaría hipotéticamente una suma colosal, comentan a Sputnik el analista político Iliá Krávchenko.En medio de la crisis económica europea, Dinamarca podría necesitar algo de dinero extra, señala Alexéi Leonkov, analista militar y editor del sitio Arsenal Otéchestva. La última oferta de Estados Unidos para comprar Groenlandia por 100 millones de dólares fue rechazada en 1946. En medio del renovado interés por la adquisición, el primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, insistió que "No estamos en venta y nunca lo estaremos". ¿Qué otras opciones existen? Arrendamiento EEUU podría ofrecer una opción de compromiso, como un arrendamiento de 99 años, especula Leonkov. Presión directa Si se presiona a la OTAN —amenazando con la retirada de Estados Unidos o exigiendo un aumento del gasto— se podría llegar a un acuerdo clásico: Europa, incluida Dinamarca como miembro del bloque militar, cede Groenlandia a cambio de ciertos beneficios para los países de la OTAN, pronostica el politólogo e investigador del Instituto de Estudios sobre Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladímir Vasíliev.Trump también podría imponer aranceles y presionar a Dinamarca y a sus partidarios, escalando a una guerra económica, señala Vasíliev. Opción militar Es difícilmente concebible que Trump recurra a algo tan temerario como el uso de la fuerza militar contra Dinamarca, miembro de la OTAN, ya que no va en interés de Washington, argumenta Krávchenko. Es más probable una disputa diplomática, con un eventual consenso, sugiere Leonkov. ReferendoCon una población de Groenlandia de solo 50.000 habitantes, ofrecer a cada persona un millón de dólares podría asegurar rápidamente el voto a favor de la adhesión a EEUU, bromea Vasíliev. Alrededor del 70% de la población de la isla está a favor de la plena independencia, acorde a una encuesta de 2019. El resultado "Creo que habrá un gran alboroto, pero Groenlandia se unirá a EEUU como un territorio o incluso un estado", expresa Leonkov."Dinamarca recibirá una compensación monetaria y recibirá órdenes estrictas de bloquear el paso de petroleros rusos por los estrechos daneses que conducen al mar Báltico", explica. A su vez, Vasíliev considera que es posible que Washington esté ideando soluciones para la transferencia gradual de Groenlandia al control estadounidense mientras hablamos de ello.

