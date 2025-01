https://noticiaslatam.lat/20250103/animos-independentistas-en-groenlandia-debemos-eliminar-los-grilletes-del-colonialismo-1160224168.html

Ánimos independentistas en Groenlandia: "Debemos eliminar los grilletes del colonialismo"

Ánimos independentistas en Groenlandia: "Debemos eliminar los grilletes del colonialismo"

El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, dijo que este territorio ártico debe librarse de los 'grilletes del colonialismo' que, según él, fueron... 03.01.2025

En un discurso con motivo del Año Nuevo, el líder groenlandés expresó que la relación entre la isla más grande del mundo y Copenhague no ha sido justa.Según él, es hora de que los groenlandeses "demos un paso y remodelemos nuestro futuro", incluyendo "quiénes serán nuestros socios comerciales". Una zona estratégicaGroenlandia fue una colonia de Dinamarca hasta que se convirtió en territorio autónomo de Dinamarca en 1979. Sin embargo, geográficamente está mucho más cerca de Estados Unidos, país que, además, tiene una base militar en este territorio ártico, considerado como estratégico debido a la abundancia de recursos como petróleo y gas. Los groenlandeses acudirán a las urnas en abril para celebrar elecciones parlamentarias, aunque por el momento no se prevé un referéndum. Un plebiscito sobre el estatus de la isla fue posible en 2008 tras un referéndum sobre el autogobierno, que fue aprobado por abrumadora mayoría. El partido socialista democrático inuit Ataqatigiit, partidario de la independencia, tiene 12 escaños en el Parlamento groenlandés, de 31, y gobierna en coalición con Siumut, un partido socialdemócrata que también apoya la independencia y tiene 10 escaños.De acuerdo con diversas encuestas realizadas por consultoras danesas y locales, dos de cada tres groenlandeses apoyarían la independencia de Groenlandia, con quejas que van desde las disparidades económicas hasta el descontento general con el Gobierno y la monarquía daneses. Los sentimientos independentistas, además, se ven impulsados por las posibles reservas a gran escala de minerales de tierras raras, cuya extracción ha sido posible gracias al cambio climático.El deseo de WashingtonEl discurso de Egede se produce dos semanas después de un polémico post en redes sociales del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró la "absoluta necesidad" de que Washington posea y controle Groenlandia "para los fines de la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo". La respuesta de Egede a Trump fue que la isla no está en venta "y nunca lo estará".Trump planteó por primera vez la compra de Groenlandia a Dinamarca en 2019, y la propuesta fue recibida con incredulidad y burla generalizadas en ese momento. Esta vez, ha añadido el control del Canal de Panamá, y potencialmente Canadá, a su lista de deseos.

