Tras "superaño electoral", ¿qué países convocarán a las urnas en 2025?

En 2025, varios países como Francia, Corea del Sur y Alemania —algunos de los cuales enfrentan una crisis política— renovarán su Gobierno mediante las urnas... 04.01.2025

Tras el cierre del 2024 —tildado el “super año electoral” por el récord histórico de comicios que se celebraron alrededor del mundo, desde EEUU a Rusia, pasando por México, la Unión Europea, India e Irán—, aún numerosos países convocarán a sus ciudadanos a las urnas. Algunos de ellos renovarán el Gobierno en medio de agitaciones internas. Sputnik te presenta algunas de las citas electorales más relevantes para este año.Elecciones en Europa y AsiaEn Europa, el calendario electoral se iniciará el 12 de enero, en Croacia. El presidente Zoran Milanovic, triunfador en la primera vuelta e impulsor de una plataforma crítica a la UE y la injerencia de la OTAN en Ucrania, se enfrentará a Dragan Primorac, quien obtuvo un lejano segundo lugar en las elecciones celebradas el último domingo de diciembre.En tanto, el 26 de enero, Belorrusia, blanco de una fallida campaña de intento de cambio de régimen por parte de Washington en el 2020, volverá a elegir presidente. Según todas las encuestas, el favorito es el actual mandatario, Alexander Lukashenko, cuyo partido arrasó en los comicios parlamentarios del 2024, en los que obtuvo 51 de las 110 bancas en juego.En febrero, el país al que le tocará ir a las urnas será Alemania. La única certeza por el momento es que el actual canciller Olaf Scholz —cuyo gobierno colapsó a mediados de diciembre— no continuará en su cargo, considerando que todos los sondeos lo ubican en el tercer puesto, por detrás incluso de Alternativa para Alemania. Estas elecciones podrían marcar el regreso al poder de la Unión Demócrata Cristiana, partido antiguamente presidido por la excanciller Angela Merkel y cuyo actual líder, Friedrich Mertz, encabeza todas las encuestas de intención de voto. Hasta el momento no hay claridad sobre qué otros partidos podrían formar parte de su coalición en caso de ganar.Reflejando la incertidumbre en el continente, golpeado por una dura crisis de aumento de precios y un bajo crecimiento económico, dos países se espera que llamen a elecciones en este 2025, aunque las fechas no están aún decididas. En primer lugar, Rumania, cuyo Tribunal Constitucional anuló polémicamente las elecciones llevadas a cabo el 1 de diciembre, deberá volver a convocar a las urnas a sus ciudadanos en marzo o abril de este año, aunque analistas han señalado que la decisión de declarar inválido el gran desempeño de la formación nacionalista AUR todavía podría ser materia contenciosa.En segundo lugar, en Francia hay un consenso general en torno a que el nuevo gobierno liderado por el centrista François Bayrou, designado a mediados de diciembre por el impopular presidente Emmanuel Macron tras la caída de su anterior premier, Michel Barnier, no logrará terminar el año, debido a la frágil composición de su mayoría parlamentaria, por lo que se espera que el país galo nuevamente deba llamar a elecciones parlamentarias este año.Corea del Sur también podría ir a las urnas próximamente. Luego de la destitución de su presidente Yoon Suk Yeol, quien intentó imponer a comienzos de diciembre una ley marcial que fue rechazada por todo el arco político, militar y social, el país está a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional con la que se confirme o rechace su remoción como jefe de Estado.En caso de que el máximo tribunal ratifique la medida, sentencia que se conocerá en los próximos meses, el Gobierno tiene un plazo máximo de 60 días para llamar a elecciones generales y elegir a un nuevo mandatario.Cambios en el continente americanoOtro país que tiene previsto para este año convocar elecciones es Canadá, cuyo Gobierno, liderado por Justin Trudeau desde hace 10 años, se enfrenta a un complejo panorama político. El premier cuenta actualmente con bajos niveles de aprobación y reclamos de su propio partido de que renuncie debido a las numerosas derrotas electorales y la deserción de sus propios funcionarios. Lo anterior dificulta que Trudeau se mantenga en el poder hasta la realización de comicios, previstos para el mes de septiembre.Por su parte, varias naciones de América Latina estarán celebrando elecciones este próximos año, con los gobiernos buscando evitar la mala racha electoral que ha golpeado —con algunas excepciones— a los oficialismos de la región en los últimos años.Dos de los líderes latinoamericanos que llegaron al poder prometiendo expeler de una vez y para siempre la "vieja política", el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el mandatario argentino Javier Milei, deberán competir en las urnas este año y comprobar la aceptación de sus reformas.En el caso de Noboa, su Gobierno tuvo un fuerte comienzo abordando la problemática de la inseguridad en el país, que le ganó inmediatamente altos números de aprobación. Sin embargo, varias crisis en el segundo semestre del año como la falta de energía —que ha provocado largos apagones en las principales ciudades del país— y su pelea con su vicepresidente Verónica Abad han afectados la intención de voto de cara a los comicios presidenciales de febrero, donde nuevamente se enfrentará a la candidata correísta Luisa González. Pese a ello, Noboa sigue liderando las encuestas.De manera contraria, Milei, quien debido a la falta de apoyo en el Congreso sufrió al comienzo de su mandato varios reveses para poder implementar su agenda de profundos recortes en el Estado y liberalización de la economía, ha experimentado en los últimos meses un aumento en su aprobación gracias a la pronunciada baja de la inflación que, en el año pasado, antes de asumir, había alcanzado casi el 300% interanual, la cifra más alta en el mundo. Si bien todavía su partido, La Libertad Avanza, no ha dicho si irá a los comicios para renovar el Congreso en alianza con el PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, actualmente los sondeos favorecen a la agrupación del autodenominado "anarco-capitalista" para imponerse en las urnas este año por sobre el peronismo.En tanto, dos países trasandinos también elegirán nuevos mandatarios. Es el caso de Chile, donde el actual presidente Gabriel Boric no será de la partida (la Constitución nacional prohíbe la reelección) y los sondeos actualmente muestran una clara ventaja de dos abanderados de la oposición, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, este último quien fue derrotado ante el mandatario en las pasadas elecciones.Por su parte, las cosas son algo menos claras en Bolivia, donde el presidente Luis Arce, enfrentado de manera categórica con su mentor, el exmandatario Evo Morales, todavía no ha confirmado que se presentará en los comicios. Si bien Morales ha manifestado su intención de participar, el líder indigenista, acusado de abuso de menores en una causa que Evo asegura es parte de una persecución política en su contra impulsada desde el oficialismo, fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional para contender en las elecciones.

