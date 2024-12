https://noticiaslatam.lat/20241226/alianza-electoral-en-puerta-milei-y-macri-avanzan-en-un-acuerdo-de-cara-a-las-legislativas-de-2025-1160070525.html

¿Alianza electoral en puerta? Milei y Macri avanzan en un acuerdo de cara a las legislativas de 2025

A poco más de un año de haber llegado al Gobierno, Javier Milei ya tiene la mirada puesta en las inminentes elecciones legislativas del 2025, en las que se votarán diputados y senadores nacionales. Con el objetivo de robustecer al oficialismo, el mandatario deslizó la posibilidad de una confluencia con el PRO, partido liderado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y vital aliado del Ejecutivo para la aprobación de sus leyes en el Congreso."O vamos juntos en todo o vamos separados: trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado", afirmó Milei en una entrevista con la revista Forbes. A través de sus redes sociales, Macri respaldó la posición del libertario y destacó la importancia de "ser absolutamente transparentes con el electorado".De concretarse, la convergencia terminaría de sellar una alianza ya reflejada en la práctica: Propuesta Republicana (PRO) ha acompañado en el Congreso cada una de las leyes impulsadas por el bloque gobernante. Para La Libertad Avanza, el respaldo resultó indispensable en virtud de la fragilidad parlamentaria del oficialismo, que cuenta con apenas 37 de 257 diputados en la Cámara Baja y con nada más que 6 de los 72 senadores que integran la Cámara Alta.El apoyo a ciegas desplegado por el PRO durante el primer año de gestión libertaria encierra un problema de difícil solución para el partido: la posibilidad de que su caudal electoral se vea diluido por un Gobierno con un discurso mucho más radical. Sobran en el mundo experiencias de "outsiders" que terminaron absorbiendo a los votantes de las centro-derechas tradicionales.El propio Milei lo expresó durante la campaña que lo llevó a la presidencia, al descalificar a su otrora rival electoral Patricia Bullrich: "Teniendo para elegir por el mismo precio la marca de primera y la marca falsa, comprás la primera marca”, graficó. Los hechos que se suscitaron le dieron la razón al libertario: tras quedar fuera de carrera, Bullrich -entonces presidente del PRO- terminó sumándose al gabinete como ministra de Seguridad.Por fuera de las gestualidades, existe un dato insoslayable para analizar la correlación de fuerzas entre ambos espacios: La Libertad Avanza tiene todo por ganar en las elecciones de medio término, mientras que el PRO corre el riesgo de perder fuerza legislativa. Esto responde a que el joven oficialismo no pone en juego ninguna banca en los comicios, mientras que el espacio de Macri sí está obligado a un considerable desempeño en las urnas para no perder diputados ni senadores.El epicentro de la disputa tiene nombre: la Ciudad de Buenos Aires. El distrito que acunó a Macri como jefe de Gobierno (2007-2015) -plataforma desde donde daría el salto a la presidencia- es gobernado ininterrumpidamente por el PRO desde hace 17 años. La posibilidad de que el crecimiento de La Libertad Avanza termine con la hegemonía macrista en el distrito más rico del país es uno de los principales temores del partido.Más dudas que certezas"Esta alianza podría verse casi inevitable porque el propio electorado decidió correrse del PRO a la Libertad Avanza", dijo a Sputnik el analista político Julio Burdman. Según el investigador, "el desafío de ambos espacios consiste en que comparten el mismo perfil de votantes".Consultado por Sputnik, el politólogo Pablo Cano se mostró escéptico de la factibilidad de una alianza electoral. "Al Gobierno no le sirve aliarse con el PRO, sino convocar a sus principales dirigentes. Más que un acuerdo formal, le convendría ir seduciendo a diputados y senadores para que se pasen a sus filas, y así robustecer la fuerza parlamentaria", afirmó.La cooptación de figuras otrora asociadas al PRO tiene su antecedente inmediato en Patricia Bullrich, última candidata presidencial -y ex titular del partido- que culminó pasándose a las filas libertarias. "El caso de Patricia Bullrich demostró que cualquier dirigente es susceptible de cambiarse de bando: a Macri no le quedan muchos dirigentes 100% propios".¿El último baile?Para Cano, el PRO "quedó desdibujado" tras la llegada de Milei al poder. Según el analista, "durante todo el año el partido quedó subsumido a la dirección adoptada por el Gobierno. De hecho, incluso Macri está reactivo: espera los pronunciamientos del presidente para después posicionarse a favor o en contra".En ese sentido, el experto consideró que "la última salida que le queda a Macri es ser candidato y arriesgar su capital político con tal de salvar a su partido, hoy en la retaguardia". Si bien el expresidente deslizó sutilmente esa posibilidad al publicar su libro Primer Tiempo (2022) -en alusión a su primer y hasta ahora único mandato-, lo cierto es que en los comicios del 2023 decidió hacerse a un costado para dejar competir a otras figuras del riñón del PRO, en virtud de la falta de apoyo electoral necesario para volver a la Casa Rosada.Las lecturas no son unánimes. Para Burdman, "si Macri decidiera lanzarse a una aventura opositora, se quedaría sin público. Hoy no tiene un gran margen de maniobra para desligarse del Gobierno. Hoy sus alternativas son aliarse a Milei o correrse de la contienda electoral".

