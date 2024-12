https://noticiaslatam.lat/20241225/escandaloso-historial-de-trudeau-por-que-incluso-miembros-de-su-partido-quieren-que-se-vaya-1160019814.html

La presión sobre Justin Trudeau ha ido aumentando desde octubre, cuando los diputados liberales de Ottawa comenzaron a advertirle que si no renuncia, arrastrará al partido con él en las elecciones de 2025. Una encuesta reciente de Ipsos reveló que el 73% de los canadienses piensa que Trudeau debería renunciar como líder del Partido Liberal, entre ellos el 43% de los votantes liberales.Los conservadores propusieron tres mociones de censura consecutivas al Gobierno, la última el 9 de diciembre, y los liberales de Trudeau sobrevivieron gracias al apoyo de su socio de coalición, el Nuevo Partido Democrático (NDP). Pero con la sorprendente renuncia de la neoconservadora Chrystia Freeland y la promesa del NDP de presentar su propia moción de censura, después de que el parlamento regrese de sus vacaciones el 27 de enero, Trudeau parece condenado.¿Cuáles son los problemas de los canadienses con Trudeau?Malestar económico: Canadá está al borde de una recesión. La inflación ha superado el 14,5% en cuatro años, mientras que la vivienda está fuera del alcance de millones de jóvenes canadienses, debido al aumento vertiginoso de la inmigración (casi un millón de recién llegados cada dos años), la falta de nuevas construcciones y las viviendas que están siendo adquiridas por fondos de cobertura. Encontrar trabajo también se ha vuelto más difícil: la tasa oficial de desempleo alcanza el 6,8% (o el 8,2% según las cifras de participación laboral de 2019).Una red de seguridad social en ruinas: incluye tiempos de espera excesivamente largos para procedimientos médicos y recortes en educación y servicios públicos.Autoritarismo personal mezquino: desde los confinamientos inflexiblemente duros por la COVID hasta la invocación de la Ley de Emergencias en 2022 para aplastar la protesta de los camioneros de Canadá (declarada inconstitucional en 2024), y una ley de libertad de expresión orwelliana que se abre paso en el Parlamento amenazando con penas de cárcel por, literalmente, delitos de pensamiento, el primer ministro ha demostrado ser un excelente "joven líder global", en opinión del jefe del WEF, Klaus Schwab, y los canadienses están hartos de ello.Esto se suma a una agresiva guerra cultural y una agenda LGBT* que se impulsa en las escuelas de Canadá, incluido el apoyo a la "atención de afirmación de género" para personas, incluso adolescentes. Una preocupación importante para muchos padres.Una política exterior torpe: desde el apoyo a Israel en el conflicto de Gaza, hasta el gasto de más de 3.500 millones de dólares en ayuda "humanitaria" en Siria mientras las comunidades indígenas de Canadá siguen careciendo de agua potable, o hasta el exuberante apoyo a Ucrania, que ha costado a los contribuyentes casi 7.700 millones de dólares, muchos canadienses están mirando al sur en busca de inspiración para una política exterior al estilo de "Canadá Primero".La ovación de pie que el Parlamento le brindó el año pasado al veterano de la División SS Galicia (un grupo selecto de combatientes que competían por la supremacía en el Partido Nazi), Yaroslav Hunka, pareció haber dejado en claro hasta qué punto el Gobierno de Trudeau ha estado dispuesto a llegar en apoyo de la agenda agresivamente antirrusa de la OTAN.Escándalos personales: desde encubrimientos de caras pintadas de negro, hasta una serie aparentemente interminable de investigaciones éticas y de corrupción, incluidos los casos de SNC-Lavalin y WE Charity, además de la supuesta corrupción de pago por juego que involucra a la Fundación Pierre Elliott Trudeau, Justin Trudeau ha demostrado que no tiene reparos en usar su cargo para el enriquecimiento personal, otra razón por la que muchos canadienses quieren que renuncie.* Prohibida en Rusia por ser una organización extremista.

