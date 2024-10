https://noticiaslatam.lat/20241009/candidata-presidencial-de-ecuador-corro-el-riesgo-de-que-puedan-atentar-contra-mi-vida-1157983887.html

Candidata presidencial de Ecuador: "Corro el riesgo de que puedan atentar contra mi vida"

Candidata presidencial de Ecuador: "Corro el riesgo de que puedan atentar contra mi vida"

Sputnik Mundo

La política Luisa González, que nuevamente será la candidata del correísmo en los comicios que se realizarán el próximo año, habló en exclusiva con Sputnik... 09.10.2024

Abogada, máster en Economía Internacional y funcionaria todoterreno durante el Gobierno de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), González inscribió recientemente su candidatura como abanderada de Revolución Ciudadana —partido fundado por el exmandatario y su padrino político— para las próximas elecciones generales de marzo, donde nuevamente se enfrentará al actual jefe de estado, Daniel Noboa.A finales del año pasado, luego de haberse impuesto en la primera vuelta, Luisa González, de 46 años, quedó segunda en el balotaje, a escasos tres puntos del joven empresario, por lo que este será su segundo intento de llegar al poder, en un momento en que Ecuador atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en la historia, con el Gobierno habiendo sacado el Ejército a las calles para responder las amenazas de los grupos criminales, y una fuerte polarización entre el electorado, que deberá elegir entre validar la estrategia de "mano dura" del presidente o regresar al Palacio de Carondolet al correísmo, que pese al exilio en Bélgica de su líder, sigue siendo la primera fuerza en la Asamblea General.En una pausa de su frenética agenda en la capital mexicana, la aspirante presidencial se hizo tiempo para dialogar con Sputnik sobre sus planes para "reconstruir" Ecuador, lo que significa la llegada de una mujer a la Presidencia de México y el futuro de la relación bilateral entre las dos naciones. El panorama electoral en Ecuador En las pasadas elecciones presidenciales, tras ganar en primera vuelta, González sufrió una fulminante campaña de difamación en los medios nacionales, que en colusión con la Justicia acusaron a un presunto miembro de su partido de estar detrás del crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La denuncia se revelaría luego como falsa, pero la estrategia funcionó: en apenas unas semanas la candidata de la izquierda perdió 10 puntos y Noboa terminó triunfando en la contienda.La dirigente, que nuevamente se enfrentará al empresario y ahora presidente en los comicios del año que viene, le dijo a Sputnik que es "más que seguro" que las elites de Ecuador volverán a poner en marcha una campaña sucia en contra de su partido para intentar bloquear que el correísmo regrese al poder."Por eso yo he hablado con mi equipo y le he dicho que tienen que estar preparados, porque son capaces de inventar cualquier cosa", afirma."Volver a tener el control del país"De unos años a esta parte, Ecuador pasó de ser una de las historias de éxito del continente latinoamericano durante el gobierno de Rafael Correa, con una economía estabilizada, reducción récord de la pobreza y un crecimiento sostenido, a estar inmerso en un espiral de violencia y criminalidad, cortes de energía diarios en las principales ciudades, una economía en recesión, y hasta un candidato presidencial (Fernando Villavicencio, aludido anterioramente en la nota) asesinado el año pasado por un grupo narco.Para González, ese deterioro tan profundo en tan poco tiempo tiene como origen el deseo de la oposición de dar marcha atrás con los avances obtenidos por el correísmo y perseguir a sus principales cuadros, sin importar si esa campaña de erradicación del grupo político terminaba perjudicando al país.¿Y cómo se revierte esta situación tan dramática?, le preguntó Sputnik a la candidata.Para González, lo primero que se debe hacer es volver a tener el control del país, ya que, en su visión, en este momento en Ecuador "no hay un presidente, hay un Gobierno totalmente ausente", que ha cedido el control de la seguridad al narco."Lo primero es liderar el país hacia la unidad. Lo siguiente es trabajar con la fuerza pública, que hoy está desarticulada, para que haya nuevamente paz. Hay que volver a organizar el Estado de forma en la que puedas cohesionar la Justicia y la Policía para reconstruir el orden y la seguridad. Y también relanzar el trabajo de inteligencia y la coordinación a nivel internacional", asegura González, quien también dice que convocará a Correa para un eventual suyo como asesor.Con respecto a la crisis de seguridad que sufre el país, y dado el aumento de la violencia en el último tiempo (el 2024 está en trayecto de ser el segundo año con más homicidios en la historia del país, solo superado por los números del 2023, pese al estado de excepción decretado en varias provincias y municipios), González le dijo a Sputnik que considera que su vida corre peligro por presentarse a estas elecciones, especialmente considerando el trágico antecedente del crimen de Villavicencio, quien estaba tercero en los sondeos antes de ser ultimado."Noboa invadió y asaltó la Embajada de México"La visita de González a México se dio en uno de los momentos más ríspidos de la historia de la relación bilateral, dado que tras el operativo del gobierno de Ecuador para capturar al ex vicepresidente Jorge Glas en la embajada mexicana de Quito en abril de este año, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones con la nación sudamericana, condenando el episodio y tildándolo de "violación flagrante al derecho internacional y de la soberanía del país".En ese sentido, debido al rompimiento de relaciones a nivel oficiales entre los dos países, que utilizan a Suiza como conducto para asuntos consulares, pero cuyas oficinas diplomáticas han sido cerradas, González fue la política ecuatoriana de más alto perfil en participar del evento de toma de posesión de Sheinbaum.Consultada sobre cómo se encuentra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, luego de que a comienzo de mes sus abogados se manifestaron a través de un comunicado "en alarma" por su declinante estado de salud y el hecho de seguir estando incomunicado en prisión, González sentencia que el político, acusado de corrupción por la Justicia local, "sigue secuestrado" por el gobierno de Noboa.Con respecto a la relación bilateral con México, González dice es algo que es "necesario de recuperar" y que será una de sus prioridades en caso de ganar los comicios , aunque Sheimbaun ya ha dejado en claro, por el momento, que es el Gobierno actual el que tiene dar el primer paso en pos de esa reconciliación, precisando que esperan disculpas públicas para poder empezar ese proceso."Es un momento histórico"González —que en caso de ganar sería la primera presidenta mujer elegida en su país— viajó a la Ciudad de México para acudir a la ceremonia de toma de posesión de Claudia Sheinbaum."Este es un momento histórico, un momento trascendental para la historia mexicana", dice González al ser consultada sobre la llegada de Sheinbaum a Palacio Nacional, añadiendo que la elección de una mujer para manejar los destinos de la segunda economía más grande de la región marca un antes y después en la política latinoamericana."En muchas partes todavía hay gente que dice que una mujer no puede gobernar, que la sociedad no está preparada para elegirlas, entonces es reconfortante cuando una política se abre paso y rompe esos prejuicios. Es muy bonito", afirma González, añadiendo que tuvo la fortuna de saludar y mantener una breve conversación con la flamante mandataria, a quien había conocido durante una visita el año pasado a México durante su anterior campaña presidencial."Cuando me vio, levantó el puño y me dijo 'Luisa, te dije que es el tiempo de las mujeres'. En el futuro, seguro podremos tener más conversaciones para intercambiar criterios y, Dios mediante, empezar a recomponer la relación de México con Ecuador, que es algo muy necesario", asegura la política correísta, quien le dijo a Sputnik sentir una gran admiración por el presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente por su decisión en implementar políticas sociales, revelando que considera aplicar un modelo de ayudas similares al que estableció el líder de la 4T con sus programas del bienestar, dirigidos a adultos mayores y discapacitados, entre otros grupos vulnerables.

