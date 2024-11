https://noticiaslatam.lat/20241113/suspension-de-la-vice-de-ecuador-muestra-que-noboa-intenta-imponer-logicas-anticonstitucionales-1158982771.html

Suspensión de la vice de Ecuador muestra que Noboa "intenta imponer lógicas anticonstitucionales"

Suspensión de la vice de Ecuador muestra que Noboa "intenta imponer lógicas anticonstitucionales"

El plan del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa para apartar a su vicepresidenta obedece a una "desesperación" por la caída de su popularidad de cara a las elecciones nacionales de febrero de 2025.

La decisión del Ministerio del Trabajo ecuatoriano de suspender en su cargo a la vicepresidenta, Verónica Abad, amenaza con sumar una nueva crisis política a los problemas energéticos y de seguridad que ya golpean al Gobierno de Daniel Noboa a pocos meses de las elecciones nacionales.Abad fue suspendida en su cargo por 150 días por supuesto "abandono injustificado de trabajo por tres o más días laborales", presuntamente por no presentarse el 1 de septiembre en Ankara, la capital de Turquía, a donde había sido enviada por el propio Gobierno ecuatoriano en virtud de la escalada de tensiones en Israel.A través de un video divulgado en su cuenta de X, Abad denunció que el Gobierno de Noboa lleva adelante "una grosera violación a la Constitución y a las leyes" al pretender invocar contra ella "un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos" y aseguró que la suspensión de cinco meses se adopta "por una falta no cometida y sin prueba alguna"."Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025 (fecha en que Noboa debería renunciar para afrontar la campaña electoral) para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección", denunció Abad.De hecho, apenas la cartera de Trabajo hizo efectiva la suspensión, el presidente Noboa designó como "vicepresidenta encargada" a Sariha Moya, una economista de 37 años que se desempeñaba como titular de Planificación.Una operación "carente de legalidad"En diálogo con Sputnik, el analista político Decio Machado contextualizó el apartamiento de Abad dentro de una relación tensa que el binomio presidencial tiene incluso desde la campaña electoral que los llevó al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, incluso a pesar de "compartir ideología".La tensión entre ambos llevó a que Noboa dispusiera que su vicepresidenta debía ejercer como embajadora ecuatoriana en Israel, asentándose en forma permanente en Tel Aviv, algo interpretado por Abad como una maniobra política para apartarla del debate público en su país.Para Machado, el catalizador de la suspensión es la disposición constitucional que obliga a Noboa a renunciar a su cargo el 6 de enero, fecha del comienzo formal de la campaña electoral de cara a los comicios fijados para el 9 de febrero, y la negativa de Noboa a cederle su puesto a Abad.Por ese motivo, Abad solicitó que su caso sea abordado por el Legislativo el 13 de noviembre, con la intención de que defina si la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se extralimitó en sus funciones.Según Machado, Abad recibirá el respaldo "del conjunto de las fuerzas políticas" representados en el legislativo, con excepción del partido oficialista ADN que no es mayoritario en el hemiciclo. De todos modos, el experto indicó que la Asamblea Nacional derivará el caso a la Corte Constitucional para que "dirima sobre si la competencia para sancionar o inhabilitar a una vicepresidenta es del Ministerio del Trabajo o de la Asamblea Nacional".Para el experto, aquí es donde entra en juego "la capacidad de incidencia del Ejecutivo en otros poderes del Estado". Si bien la Corte constitucional deberá darle la razón a Abad en su reclamo, es posible que "una presión del Gobierno" haga que se demore la respuesta y permita ganar tiempo hasta después de las elecciones.La "desesperación" de NoboaMachado advirtió que esta forma de funcionamiento es parte de "la lógica de las presiones" que el Gobierno ha ejercido sobre otros organismos del Estado desde el principio de su período y que, de acuerdo al analista, también llevaron a que el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE) inhabilitara la candidatura de Jan Topic, uno de los principales competidores de Noboa.Por ejemplo, un estudio de la consultora Perfiles de Opinión muestra que el mandatario inició el año 2024 con una valoración positiva del 85,47% pero llega al mes de octubre con un 42,07%. Además, la percepción negativa trepó del 11,32% al 55,83% entre el primer y el décimo mes del año.Machado atribuyó esta caída de popularidad a una "crisis multifacética de tres aristas: la energética, la de seguridad y la económica", que ha llevado a Ecuador a tener una economía "semiparalizada" y una falta de energía que solo agudiza los efectos negativos de los demás problemas. Al mismo tiempo, describió, los ecuatorianos empiezan a atravesar "una crisis en el sistema democrático" surgido de la desconfianza de las acciones del sistema político.Bajo ese panorama, el experto identificó en las acciones de Noboa una "desesperación" que lo lleva a intentar manipular a los demás poderes del Estado y "jugar con el cronograma electoral" para no perder el poder hasta volver a asumir luego de las elecciones.¿Abad puede volverse una "referente"?Mientras tanto, Machado consideró que Abad ha logrado ganar mayor visibilidad con este caso, pudiendo presentarse ante la ciudadanía como "una mujer agredida bajo la violación de la normativa y con cierta práctica machista". Si bien no es candidata a ningún cargo en las elecciones de febrero, el experto apuntó que el incidente puede convertirla en "una referente para el segmento que siente identificación con ella" y que ideológicamente puede emparentarse, por ejemplo, con las ideas del presidente argentino, Javier Milei.Con Noboa cayendo en las encuestas y Topic inhabilitado, muchos de esos votos podrían volverse indecisos o volcarse por el voto anulado, algo que indirectamente podría beneficiar al correísmo, principal fuerza opositora y encolumnada detrás de la candidatura de Luisa González.

