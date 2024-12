https://noticiaslatam.lat/20241229/noboa-esta-obligado-a-pedir-licencia-antes-de-la-campana-presidencial-en-ecuador-dice-consejera-1160115033.html

Noboa "está obligado a pedir licencia" antes de la campaña presidencial en Ecuador, dice consejera

Noboa "está obligado a pedir licencia" antes de la campaña presidencial en Ecuador, dice consejera

"Solicito de manera urgente que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie oficialmente y con absoluta independencia respecto a la obligatoriedad por parte del Presidente de la República de solicitar licencia, previo al inicio de la campaña electoral", señala un memorando enviado por Nájera a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, difundida en su red social X. Según la consejera, el objetivo de su propuesta es precautelar principios básicos como el de la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica para todos los candidatos que medirán fuerzas en las urnas. "¿Qué significa esto? Que no puede existir una persona que tome ventaja al estar en el cargo, usar los recursos públicos y el poder que emana del Estado, frente a otros candidatos que no cuentan con dichas prerrogativas", señaló la autoridad. "En conclusión, el Primer Mandatario, al estar en un proceso de reelección inmediata para el mismo cargo, está obligado a pedir licencia sin sueldo, según el Código de la Democracia", enfatizó Nájera. La consejera consideró que en este contexto es crucial mantener la equidad en el proceso electoral mediante la vigilancia del uso de recursos públicos, por lo cual señaló que es indispensable que se dé una igualdad real de oportunidades entre quienes participarán en la campaña electoral. El próximo 5 de enero está previsto el comienzo de la campaña electoral en Ecuador, la cual se prolongará por 45 días. Noboa, quien se postula a la Presidencia por su movimiento ADN (centro derecha) es uno de los 16 candidatos inscritos oficialmente ante el CNE para aspirar a la presidencia para el periodo 2025-2029. Sobre el tema, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, mano derecha del mandatario, ha adelantado en declaraciones públicas que, en su opinión, Noboa no debería solicitar licencia para postularse al cargo. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador o "Código de la Democracia", regente de los procesos electorales, contempla en su artículo 93 que "los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral". Noboa también se enfrenta al dilema del encargo de la presidencia durante su campaña electoral, lo cual le corresponde a la vicepresidenta Verónica Abad según lo establece la Constitución vigente, ya que valora no dar paso a la autoridad competente para ello, en medio del distanciamiento entre ambos desde antes de la segunda vuelta en las urnas en las elecciones anticipadas de 2023. En su artículo 146, la Carta Magna establece que, en caso de ausencia temporal en la Presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. El texto constitucional ecuatoriano describe como ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral). En este caso aplicaría la ausencia temporal con la licencia que debe otorgarse a Noboa para que participe en la campaña.

