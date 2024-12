https://noticiaslatam.lat/20241219/en-contra-de-su-constitucion-ecuador-avanza-en-habilitacion-de-una-base-de-eeuu-en-galapagos-1159904843.html

En contra de su Constitución, Ecuador avanza en habilitación de una base de EEUU en Galápagos

Daniel Noboa intenta avanzar con los permisos necesarios para instalar una base militar estadounidense en las Islas Galápagos, a pesar de que la Constitución...

La base militar que EEUU quiere instalar en las Islas Galápagos, con la anuencia del Gobierno ecuatoriano encabezado por Daniel Noboa, tendría como objetivo primordial controlar "la influencia de China y de Rusia" sobre América Latina, además de provocar graves daños al ecosistema protegido de las islas, afirmó a Sputnik el analista internacional ecuatoriano Santiago Carranco.La posibilidad de instalar una base en las Islas Galápagos, ubicadas a unos 1.000 kilómetros de la costa ecuatoriana pero que depende administrativamente del país latinoamericano, parece haber sumado un paso luego de que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos aprobara, a mediados de diciembre, un "Proyecto de Seguridad Integral en la región insular" y un "Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y EEUU".Según consignó el medio local Galápagos Naciente, el documento aprobado permite la entrada en vigencia de dos acuerdos que habían sido firmados en las últimas semanas de gestión de Guillermo Lasso (2021-2023) y ratificados en febrero de 2024 ya con Noboa como presidente.Además de habilitar el tránsito y la estadía de efectivos estadounidenses sin tener que pagar las tasas que habitualmente las Galápagos cobran a los turistas, el documento aprobado habilita a los militares a "adecuar y/o construir facilidades adicionales a las ya instaladas en los puertos y/o aeropuertos locales", algo que es interpretado como una habilitación para la construcción de bases militares.Carranco, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador (UIDE), afirmó que la presencia permanente de efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano entra directamente en conflicto con el artículo 5 de la última Constitución ecuatoriana, en el que expresamente se establece que "no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares".Sin embargo, recordó el analista, ya el Gobierno de Lasso había intentado eludir esta prohibición señalando, a través de los abogados de Presidencia, que el tratado firmado entre ambas partes era "un acuerdo intergubernamental" y no entre fuerzas armadas, alegando que la "cooperación" entre ambos países no violaba la restricción impuesta por la Constitución de 2008.Si bien esa interpretación servía para la presencia de tropas estadounidenses en territorio continental ecuatoriano, el Gobierno de Noboa requería que el Consejo de Gobierno de Galápagos diera una habilitación especial, en función del régimen especial que la misma Constitución otorga a las islas.Con eso en mente, y con la excusa de colaborar en el combate al crimen organizado interno, el presidente Noboa envió en octubre a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional para eliminar la restricción y poder reinstaurar las bases militares de EEUU, que ya operó un destacamento militar en la ciudad de Manta hasta el año 2009. El experto subrayó que el proyecto debería recibir 2/3 de los votos para ser aprobado, algo que en principio parece difícil en función de la mayoría que el correísmo mantiene en el legislativo.En caso de que no se apruebe en la Asamblea Nacional, Noboa aún tiene la potestad de someter el proyecto a una votación popular para que los ecuatorianos decidan si quieren eliminar el artículo 5.Las Galápagos, un antiguo deseo estadounidensePor supuesto, detrás de los intentos del Gobierno ecuatoriano de concretar una base estadounidense está el propio interés de Washington, que según Carranco lleva mucho tiempo con esta intención, siempre bajo el concepto de "seguridad hemisférica". De acuerdo al analista, las crecientes reticencias de Colombia —tradicional aliado de EEUU en Defensa— han colocado a Ecuador como principal aliado estadounidense en Sudamérica.Fue en ese marco, recordó Carranco, que Lasso mantuvo reiterados encuentros con congresistas estadounidenses —tanto demócratas como republicanos— que acabaron derivando en la suscripción de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad.El experto subrayó que, en ese marco, las Islas Galápagos aparecen como un histórico objetivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses. "En la Segunda Guerra Mundial ya hubo una base estadounidense en Galápagos que no servía específicamente para cuestiones militares pero sí para abastecimiento y ejercicios de práctica", detalló.El analista remarcó que se trata de "un espacio súper estratégico a nivel geopolítico" debido a su ubicación geográfica. "Colinda con la Isla del Coco de Costa Rica, tienes el Océano Pacífico de un lado, Sudamérica del otro lado, Centroamérica y el Caribe al norte. Es un punto estratégico", profundizó.Pero su ocupación por parte de soldados estadounidenses no solo puede traer problemas de soberanía; también comprometería el riguroso sistema de conservación ambiental de las islas, hogar de una biodiversidad única en el mundo. "Cuando estás ahí te das cuenta de que es un ecosistema maravilloso pero superfrágil y que muchos de los ingresos económicos de la isla vienen del ecoturismo, el turismo sostenible ambiental y científico", comentó.En ese sentido, reclamó que los ecuatorianos no parecen estar tan preocupados por el futuro de las islas, aunque valoró que algunas organizaciones ecologistas ya comienzan a organizarse para ejercer "presión social" en contra de la base estadounidense.

