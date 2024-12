https://noticiaslatam.lat/20241226/guerra-sucia-desaparicion-de-menores-pone-la-lupa-sobre-abusos-de-militares-en-ecuador-1160069815.html

"Guerra sucia": desaparición de menores pone la lupa sobre abusos de militares en Ecuador

"Guerra sucia": desaparición de menores pone la lupa sobre abusos de militares en Ecuador

La desaparición de cuatro adolescentes de entre 11 y 15 años tras ser detenidos por efectivos militares en un barrio de Guayaquil colocó en el centro del debate público ecuatoriano los posibles abusos de las Fuerzas Armadas, sobre el final de un año caracterizado por el "conflicto armado interno" y la presencia militar en las calles del país.Los menores de edad se mantienen desaparecidos desde el 8 de diciembre cuando, según consignó el medio Ecuavisa, fueron detenidos por una patrulla militar por un supuesto robo. El caso motivó una investigación judicial que caratuló el caso como una "desaparición forzada", a partir de elementos que indican que los jóvenes fueron conducidos a un establecimiento militar en las afueras de Guayaquil y que fueron dejados en libertad horas más tarde pero desnudos y en una zona conflictiva.En diálogo con Sputnik, el experto en materia de seguridad Daniel Pontón consideró que el caso "es la conclusión de varios elementos que sucedieron este año y que se relacionan con la declaratoria de conflicto armado interno, cuando el Gobierno le dio responsabilidad directa a las Fuerzas Armadas en el combate al problema".Pontón recordó que los ecuatorianos "aplaudieron" la labor de las Fuerzas Armadas en sus primeros meses en las calles, especialmente al viralizarse videos que mostraban tratos "humillantes" a privados de libertad y adolescentes detenidos en la vía pública. Asimismo, los militares apuntaron desde el primer momento a "descabezar estructuras criminales" e incluso generaron "una especie de diáspora criminal" con delincuentes que debieron abandonar Ecuador para dirigirse a países vecinos.El experto explicó que, bajo la lógica de ejercer el "control territorial" en varias zonas especialmente conflictivas del país, las patrullas militares comenzaron a detener una gran cantidad de "niños y jóvenes", al punto de presionar un debate jurídico sobre la necesidad de modificar las leyes sobre delincuencia juvenil. Sin embargo, eso trajo aparejado un aumento de las denuncias sobre "violencia no legal ejercida contra niños y adolescentes por parte de las Fuerzas Armadas".En muchos casos, indicó Pontón, los efectivos detenían a adolescentes con el objetivo de "generar un escarmiento e infundir temor", en operativos que generalmente eran filmados y cuyas imágenes eran luego viralizadas en redes sociales. Si bien este tipo de hechos dejó de tener tanta atención mediática en la segunda mitad del año, recrudeció en diciembre con señalamientos de casos de excesos y acabó de explotar con el caso de los cuatro adolescentes detenidos en Guayaquil.Un caso que "va a traer cola"Pontón consideró que, a partir de lo que se conoce del caso, se trató de una "detención arbitraria" debido a que no hay evidencia suficiente de que se encontraran robando y en la que se ejerció violencia contra los detenidos al quitarle sus ropas y dejarlos a su suerte en "un sector periférico rural que es muy peligroso". El experto opinó que, incluso si fuera cierta la versión militar de que "las mafias" podrían haber agredido a los adolescentes luego de ser liberados, la fuerza pública tiene responsabilidad por lo que pueda haberles pasado, al haberlos dejado sin ropa en una zona conflictiva.Para Pontón, no es de recibo el argumento de que haya efectivos militares que no conozcan correctamente los protocolos a seguir a la hora de las detenciones. Por el contrario, este tipo de abusos surgen, indicó, como derivación de "una especie de guerra sucia que se libra en el bajomundo".De todos modos, Pontón consideró que el caso de los adolescentes desaparecidos se ha configurado como "un verdadero escándalo" con, incluso, repercusión internacional, por lo que "algo va a pasar" en torno a las formas de proceder de las Fuerzas Armadas. "Va a traer cola en el ámbito político", pronosticó el experto, señalando que es posible que el caso tenga repercusiones tanto desde el Gobierno, como en la Asamblea Nacional o en la Justicia.Es que, para el experto, el caso de los adolescentes desaparecidos debe ser considerado como "una derivación extrema de todo lo que ha pasado este año en Ecuador", y debería llamar a las autoridades ecuatorianas a "revisar" el sistema de manera de "poner límites a este tipo de situaciones".

