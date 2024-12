https://noticiaslatam.lat/20241211/el-lider-indigena-de-ecuador-afirma-que-el-presidente-noboa-violo-la-constitucion-1159679848.html

El líder indígena de Ecuador afirma que el presidente Noboa violó la Constitución

El líder indígena de Ecuador afirma que el presidente Noboa violó la Constitución

Sputnik Mundo

QUITO (Sputnik) — El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, afirmó que el presidente Daniel Noboa violó... 11.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-11T07:14+0000

2024-12-11T07:14+0000

2024-12-11T07:14+0000

américa latina

daniel noboa

ecuador

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

pachakutik

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/07/07/1127888908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b999c0f5027839eb60815a10a810f59.jpg

El líder de la Conaie se refirió a la decisión del mandatario de ordenar la publicación en el Registro Oficial de la "Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos" (o Ley Antipillos), para combatir esta problemática. En particular, el documento establece un incremento paulatino del impuesto por la compra venta de vehículos usados, del 1% actual al 5%, paulatinamente. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada con 84 votos en el Legislativo y archivada, y también enviada al Registro Oficial para ser publicada. Iza recalcó que "Ecuador no merece este retroceso autoritario". Según el Gobierno, la propuesta enviada con carácter económico-urgente debía haber sido ventilada en dos debates, pero no se lo hizo por parte del pleno de la Asamblea Nacional. El Ejecutivo considera que esta ley es una herramienta para combatir el lavado de activos, reflejado en varios ámbitos como "la compra-venta de vehículos; en las actividades económicas que genera el deporte o en el abuso y enriquecimiento ilícito de contrataciones estatales que facilitan el cobro a ciudadanos de multas de tránsito". En un comunicado, el Legislativo señaló que el texto constitucional no exige que los proyectos económicos urgentes sean tramitados en dos debates antes de ser negados, sino que deben ser aprobados o rechazados en el plazo de 30 días, como ocurrió con el tratamiento a esta iniciativa. Una vez convertido en ley, tras su publicación, la Asamblea Nacional anunció que iniciará los procesos de demanda de inconstitucionalidad.

https://noticiaslatam.lat/20241115/no-valoro-a-la-region-por-que-america-latina-dio-la-espalda-a-noboa-en-la-cumbre-iberoamericana-1159058202.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel noboa, ecuador, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), pachakutik