Estrategia de México para ayudar a migrantes connacionales en EEUU "todavía es insuficiente"

La estrategia implementada por el Gobierno de México para ayudar a los connacionales que viven en Estados Unidos, especialmente ante una posible deportación... 30.12.2024, Sputnik Mundo

En este sentido, el especialista destaca la importancia de considerar el tiempo que los mexicanos que puedan ser deportados tengan viviendo en el vecino país del norte."Todavía no hay planes para que, de forma institucional, podamos atender a aquellos que llevaban décadas en [el territorio estadounidense]. Tampoco contamos con una estructura que nos permita saber cómo actuará el Estado mexicano para ayudar a quienes ya no tienen redes familiares en México", expresa.En este mismo tono, el internacionalista por la UNAM, Rubén Ramos Muñoz, señala que uno de los grandes retos en un corto plazo, mismo que aún no se ha definido cómo atenderlo, es cuál será la estrategia que permita la integración de quienes sean devueltos al país."Aunque México está preparado [para una posible deportación masiva], el gran reto será cómo incluir socialmente a los connacionales que regresan. Eso nunca le ha preocupado al Gobierno. Incluso, desde el programa Bracero (1942-1964), no se han tomado cartas en el asunto. Nunca hay un programa de reinserción social que les ayude a conseguir empleo o educación para sus hijos. Ese es el desafío más grande y la [Administración] va a gastar mucho dinero en ello", puntualiza.El 27 de diciembre, el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, presentó la estrategia consular para apoyar a los migrantes connacionales en EEUU, esto en caso de que se lleven a cabo las deportaciones masivas tal y como ha amenazado el futuro presidente de EEUU, Donald Trump.Desde que esta intención fue dada a conocer, la mandataria Claudia Sheinbaum declaró que los paisanos que viven en suelo estadounidense han aportado en gran medida a la economía de la nación norteamericana y refrendó su intención de apoyarlos."Tenemos que prepararnos para poderles dar la bienvenida y continuar con la insistencia en que la repatriación se haga a los países de origen, particularmente con los de Centroamérica", expresó el 26 de diciembre.¿De qué va la estrategia?El plan del Gobierno mexicano se divide en los siguientes puntos:De igual manera, De la Fuente dijo que continuarán las acciones in situ para apoyar a los mexicanos en EEUU, como las pláticas en consulados para orientarlos sobre procedimientos en su contra.Sumado a esto, la mandataria mexicana ha sostenido encuentros tanto con gobernadores de los estados fronterizos con el país norteamericano, así como con sus homólogos de otras naciones, con el propósito de crear tareas para la repatriación de migrantes.Para Ramos Muñoz, las acciones mostradas por el Gobierno mexicano son las habituales, solamente que, en esta ocasión, se refuerzan a través de más personal desplegado para estas tareas o una campaña más extensa para informar a los mexicanos sobre sus derechos y los pasos a seguir en caso de una detención para ser deportados.Mientras tanto, Muñoz Bravo, quien también cuenta con investigaciones en las universidades de Buenos Aires (UBA) y Nacional del Rosario (UNR), Argentina, precisa que es relevante que Sheinbaum hable con sus pares de la región, especialmente de las naciones centroamericanas, esto para convencerles de recibir a sus propios habitantes."México no tiene la capacidad para volver a ser un tercer país seguro. Es muy relevante que Sheinbaum y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabajen a nivel regional para convencer a los países con un mayor índice de flujo migratorio. Igualmente, deben dejar claro que el Gobierno mexicano no estaría obligado a devolver [a los migrantes de otras naciones] si su vida está en riesgo", subraya."Es posible armar programas con apoyo que no sea solo de México, sino también de la Unión Europea, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que permitan que las personas que van a ser deportadas, sea a su país de origen y, sobre todo, que cuenten con oportunidades [para vivir]", ahonda Muñoz Bravo.¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta?Ramos Muñoz, quien también es docente en la UNAM y experto en Negociaciones de Política Exterior, insiste en que es esencial que el Gobierno mexicano tenga planes para los connacionales que vuelvan al país, tomando en cuenta sus habilidades, mismas que pueden nutrir al mercado laboral nacional."Más allá de una beca o un apoyo mensual, se necesitan mecanismos para aprovechar la formación que tuvieron en EEUU, que va desde aprender un oficio, hasta dar clases de inglés en sus comunidades", dice.Mientras tanto, Muñoz Bravo pondera que, además de las estrategias para ayudar a los mexicanos en EEUU, se deben establecer lineamientos que permitan la transparencia de los procesos que se lleven a cabo."En algunos casos, los apoyos no son suficientes y, además, han tenido que ser entregados a los gobiernos, lo que no ha garantizado la transparencia. Lo ideal es que exista la participación de agencias de la ONU que puedan velar sobre cómo se invierten los recursos, para que los incentivos funcionen, y que el dinero llegue a las manos de los migrantes. Es necesario armar algún plan que permita la revisión, fiscalización y aplicación de [los fondos]", finaliza.

