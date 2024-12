https://noticiaslatam.lat/20241223/no-los-vamos-a-dejar-solos-sheinbaum-promete-proteccion-a-migrantes-en-caso-de-deportaciones-1159991661.html

"No los vamos a dejar solos": Sheinbaum promete protección a migrantes en caso de deportaciones

"No los vamos a dejar solos": Sheinbaum promete protección a migrantes en caso de deportaciones

Sheinbaum aclaró que las personas que sean deportadas desde suelo estadounidense deberán ser repatriadas a sus naciones de origen y no a México. En el caso de los ciudadanos mexicanos, dijo que "no los vamos a dejar solos en ningún momento". Desde hace semanas, Donald Trump ha lanzado amenazas sobre realizar deportaciones masivas de personas migrantes que no tienen documentos legales para vivir en Estados Unidos. El temor sobre redadas en centros de trabajo y repatriaciones es real entre la comunidad migrante, como han denunciado varias organizaciones en favor de los derechos humanos. Sobre la temporada decembrina, el Gobierno de México se prepara también para la llegada de cientos de miles de mexicanos que viajan en estas semanas desde Estados Unidos al país latinoamericano y que son víctimas frecuentes de extorsiones, incluso por parte de autoridades mexicanas.De hecho, las autoridades mexicanas implementaron este mes el operativo denominado “Bienvenidas heroínas y héroes paisanos” para ofrecer atención y seguridad a los migrantes que regresan a sus comunidades de origen para celebrar la Navidad o el Año Nuevo.Se calcula que más de 37 millones de mexicanos residen en Estados Unidos, unos 10 millones de ellos son nacidos en México y el resto son de segunda o tercera generación y muchos deciden regresar a sus lugares de origen en esta temporada.La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el operativo tiene como objetivo garantizar que el ingreso, estancia y salida de los connacionales de México se dé en las mejores condiciones con pleno respeto a sus derechos humanos, sin contratiempos, de forma ágil y segura.Explicó que, para la implementación de este operativo, que inició el 28 de noviembre y concluirá el 12 de enero de 2025, se instalaron 253 módulos de atención y la participación de 522 observadores que contribuyen a que las actividades se desarrollen adecuadamente.Se desarrolla en los 31 estados y en la Ciudad de México, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y cuenta con la colaboración de 40 dependencias del Gobierno de México.De acuerdo con la secretaria, hasta el 22 de diciembre, se habían brindado 670.373 atenciones: 669.409 en módulos; 27 por correo electrónico, 910 vía telefónica y 27 en redes sociales; además de que se han apoyado a cuatro grandes caravanas vehiculares de paisanas y paisanos, con 5.050 vehículos que han ingresado por distintos puntos de la frontera norte, especialmente en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas; y Piedras Negras, en Coahuila.Rodríguez informó que se han recibido 41 quejas por robo y abuso de autoridad, a las cuales se ha solicitado su seguimiento “para que no haya impunidad y se sancione a los responsables, sobre todo, cuando éstas involucran a servidores públicos”.De acuerdo con el último reporte del Banco de México, en el periodo enero–octubre de 2024, el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 54.083 millones de dólares, mayor al de 52.909 millones de dólares observado en el mismo lapso de 2023 y que significó un alza anual de 2,2%.

