Sheinbaum sobre las nuevas críticas de Trump: "Nunca vamos a agachar la cabeza en una conversación"

06.12.2024

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su Gobierno siempre defenderá a la población sin subordinarse a otras naciones.

De igual manera, la mandataria mexicana dijo que evitará confrontaciones sobre la charla sostenida, vía telefónica, el 7 de noviembre de 2024."No se trata [de discutir]. Hay que evitar caer en cualquier provocación; eso es importante", insistió.Trump, quien tendrá un segundo periodo al frente de la Casa Blanca a partir de enero de 2025, dijo en la entrega de los Premios Patriotas, ceremonia anual del medio estadounidense Fox Nation, que Sheinbaum le reprochó las amenazas arancelarias contra México, mismas que, de aplicarse, impondrían un gravamen de 25% a los productos fabricados en el país latinoamericano."Ella me dijo: '¿Por qué me estás haciendo esto?'. Yo le respondí: 'No. Solo estoy poniendo muchos aranceles [a las importaciones de México] porque [ustedes] están permitiendo que los criminales ingresen a nuestro país. Ya no podemos [continuar de esta manera]'", acusó en el evento realizado el 5 de diciembre.De igual manera, insistió en que, supuestamente, la presidenta mexicana le prometió frenar completamente la migración irregular, aspecto que ha sido negado por la mandataria.Mientras tanto, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que su país tiene "preparada una propuesta" antes las amenazas arancelarias, misma que será anunciada durante las negociaciones.El excanciller consideró que ambos países entrarán a un proceso de diálogo y negociación ante la amenaza arancelaria de Donald Trump. Aseguró que el país latinoamericano se encuentra en un "escenario favorable", debido a que este año se registró una reducción del 72% en la migración irregular.

