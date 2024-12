https://noticiaslatam.lat/20241218/trump-podria-deportar-a-mas-de-un-millon-de-personas-al-comenzar-su-administracion-1159846321.html

Trump podría deportar a más de un millón de personas al comenzar su Administración

Trump podría deportar a más de un millón de personas al comenzar su Administración

18.12.2024

A mediados de noviembre, Donald Trump confirmó que, apenas comience su segundo mandato al frente de Estados Unidos, comenzará a realizar deportaciones masivas de migrantes indocumentados. Incluso, dijo que declarará emergencia nacional para utilizar recursos militares en dicha tarea. Según el activista, Trump se estaría preparando para usar fuerzas militares en las deportaciones de migrantes, uno de los temas clave de su campaña electoral. A lo anterior se suman las declaraciones Tom Homan, el zar fronterizo, designado por el presidente electo de EEUU para llevar adelante la deportación masiva de indocumentados, que dijo a finales de noviembre que "no vamos a esperar hasta enero, ya empezamos a planear". En ese contexto, Bloomberg informó que el equipo de transición del presidente electo ha comenzado a acercarse a los Gobiernos de México y El Salvador "a través de canales secundarios" para convencerlos de que se conviertan en países receptores de los millones de migrantes que serán deportados. De acuerdo con la investigación —para la que el medio habló con fuentes familiarizadas con el tema que pidieron anonimato— el equipo y los asesores informales del republicano han tenido discusiones más detalladas, "en algunos casos a través de empresarios como intermediarios", sobre la deportación de los inmigrantes. En ese sentido, Bloomberg añade que algunos asesores del mandatario electo buscan que México y otros países acepten a los migrantes deportados. No obstante, recuerda que el Gobierno de Claudia Sheinbaum fue enfático al señalar que el país latinoamericano está listo para recibir a sus paisanos, pero no aceptará a los migrantes de otros países. Con todo, a decir de los asesores de Trump, el próximo mandatario se concentrará en la deportación de más de un millón de personas que se encuentran en Estados Unidos sin base legal para ello, ya sea porque cometieron algún delito o porque tienen órdenes finales de expulsión tras haber agotado todas las instancias y procesos de asilo. "Los 10 principales países que han recibido deportados durante la última década se encuentran todos en América Latina. México ha recibido al menos a 1,7 millones de personas", finaliza el texto.

